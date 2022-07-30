В Турции жители потребовали депортировать из страны переехавшего кошку россиянина

Жители района Махмутлар в турецкой Аланье требуют депортировать из страны россиянина Станислава Кадникова после того, как он задавил насмерть уличную кошку, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал Mash.Мужчина уверяет, что не заметил животное, но местные в это не верят: изо дня в день они устраивают акции протеста возле его дома.Россиянин переехал в Турцию несколько лет назад по рекомендации врачей, которые посоветовали его дочери сменить климат. 24 июня Станислав возвращался домой и, когда заезжал на территорию ЖК, наехал на спящую кошку. Мучительная смерть животного попала на камеры видеонаблюдения. Вскоре запись слили в соцсети, и жизнь россиянина буквально перевернулась, отмечает издание.Кадников предположил, что травить его начали по инициативе соседки Галии. По его словам, женщина до этого всех терроризировала, а теперь переключилась на него. Тем не менее люди продолжают называть его убийцей и стоять с плакатами под окнами.