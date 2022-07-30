Зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян в Европе

Испания зафиксировала первую в Европе смерть человека от оспы обезьян, сообщает Zakon.kz.



Министерство здравоохранения Испании сообщило 29 июля о первой в стране смерти человека, связанной с оспой обезьян, пишут El Pais и Las Provincias. Он скончался из-за энцефалита, который развился из-за первичной инфекции.



Как сообщают СМИ, это первый подтвержденный властями случай смерти в Европе. В тот же день о первом случае в стране сообщила Бразилия. До этого летальные случаи, вызванные оспой обезьян, фиксировались только в странах Африки.



На данный момент в 70 странах мира зафиксировали почти 21 тысячу случаев заболевания оспой обезьян.