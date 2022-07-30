Срочника нашли повешенным в воинской части Нацгвардии

Военнослужащего Нацгвардии нашли повешенным в воинской части в Степногорске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального командования "Орталық" Национальной гвардии.



"29 июля около 21.00 часов выполняя службу в качестве дневального по автопарку, военнослужащий срочной службы рядовой Уразбай Н.А. отпросился у дежурного по автопарку сходить в туалет. Через некоторое время он был обнаружен в "кладовом" помещении автопарка в повешенном состоянии", - сообщили в пресс-службе.



Отмечается, что дежурной службой автопарка незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, после чего военнослужащий был доставлен на санитарной машине в ЦГБ Степногорска, где и была констатирована смерть рядового.



Рядовой Уразбай 1995 года рождения, был призван Панфиловским Отделом по делам обороны Жетысуской области осенью 2021 года.



"Обстоятельства происшествия выясняются, проводится служебное расследование. Согласно 201 статьи уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные служебного расследования не подлежат разглашению.



Командование Регионального командования "Орталық" и воинской части Нацгвардии приносят свои глубокие соболезнования родным и близким покойного военнослужащего", - отметили в пресс-службе.