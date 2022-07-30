Что произойдет в мире в ближайшее время: предсказание индийского пророка

Индийский пророк Абигья Ананд, ставший известным после того, как предсказал эпидемию коронавируса, снова шокировал весь мир своим пророчеством. Новый Нострадамус оставил предсказание на 2022 год и пообещал в ближайшие годы катаклизмы.



28 апреля Сатурн перешел в знак Водолея, что стало самым значимым событием за 2022 год, по словам Абигьи. Юный пророк трактовал это следующим образом: геополитика и экономика всего мира рухнут, после чего изменятся до неузнаваемости. Мир ждет глубокий кризис, и затем все его устройство примет более совершенную форму. Процесс трансформации мира займет около двух с половиной лет, говорит пророк.



Экономика и международные отношения также сильно изменятся. Экономика потерпит крах, после чего ее сменит более современная форма взаимодействия стран.



Прогноз индийского Нострадамуса достаточно оптимистичный, однако сначала миру предстоит пережить глубокий кризис, пишет progorodchelny.ru.



Предсказание предвещает и природные катаклизмы. Грядут землетрясения, извержения вулканов и многое другое. Пророк предполагает, что из-за природных бедствий человечество изменит свое отношение к планете.