«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 31 Июля
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.09 KZT
  • €1 = 486.73 KZT
  • 1 RUB = 7.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Что произойдет в мире в ближайшее время: предсказание индийского пророка

Просмотров:736 Опубликовано: Вчера, 20:35
Что произойдет в мире в ближайшее время: предсказание индийского пророка
Фото из открытых источников
Индийский пророк Абигья Ананд, ставший известным после того, как предсказал эпидемию коронавируса, снова шокировал весь мир своим пророчеством. Новый Нострадамус оставил предсказание на 2022 год и пообещал в ближайшие годы катаклизмы.

28 апреля Сатурн перешел в знак Водолея, что стало самым значимым событием за 2022 год, по словам Абигьи. Юный пророк трактовал это следующим образом: геополитика и экономика всего мира рухнут, после чего изменятся до неузнаваемости. Мир ждет глубокий кризис, и затем все его устройство примет более совершенную форму. Процесс трансформации мира займет около двух с половиной лет, говорит пророк.

Экономика и международные отношения также сильно изменятся. Экономика потерпит крах, после чего ее сменит более современная форма взаимодействия стран.

Прогноз индийского Нострадамуса достаточно оптимистичный, однако сначала миру предстоит пережить глубокий кризис, пишет progorodchelny.ru.

Предсказание предвещает и природные катаклизмы. Грядут землетрясения, извержения вулканов и многое другое. Пророк предполагает, что из-за природных бедствий человечество изменит свое отношение к планете.


Источник: РИА "ФедералПресс"
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика