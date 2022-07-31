Врач рассказал, кому категорически нельзя есть зелень

Известно, что зелень полезна, поскольку содержит практически все необходимые нашему организму витамины, минералы и аминокислоты. Однако для некоторых ее употребление может быть опасно. Это отметила врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Пятый канал.
Чем опасна зелень
Общеизвестно, что зелень — источник витаминов и полезных микроэлементов. Однако также в ней содержатся эфирные масла, флавоноиды, другие активные вещества, которые могут оказывать раздражающее действие. В первую очередь употребление зелени полностью противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения.
«Если имеются какие-то патологии печени, желчи, желчнокаменная болезнь со стороны мочекаменной болезни, некоторые виды зелени точно также могут быть исключены», — рассказала эксперт.
Диетолог отметила, что полностью исключить зелень надо людям при обострении болезней желудочно-кишечного тракта. Клетчатка, которая содержится в зелени, может усугубить течение заболеваний ЖКТ в период обострения.
Кроме того, употреблять зелень в пищу не рекомендуют людям с повышенной свертываемостью крови, повышенным тромбообразованием. По словам диетологов, практически вся зелень влияет на свертываемость.
Также есть зелень не рекомендуют при аллергии и индивидуальной непереносимости.
Чем полезна зелень
Зелень — низкокалорийный продукт, который добавляют во множество блюд. За счет медленного переваривания зелень дольше усваивается и обеспечивает длительное чувство сырости. Кроме того, зелень:
увеличивает объем циркулирующей крови; благотворно влияет на функцию желчного пузыря, печени и почек; улучшает зрение; способствует здоровью кишечной микрофлоры; снижает риск развития холестерина; снижает уровень холестерина.
Листовая зелень несет множество плюсов для организма. Но необходимо употреблять в пищу исключительно свежие продукты.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz