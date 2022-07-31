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Врач рассказал, кому категорически нельзя есть зелень

Просмотров:1178 Опубликовано: Сегодня, 08:57
Врач рассказал, кому категорически нельзя есть зелень
Иллюстративное фото
Известно, что зелень полезна, поскольку содержит практически все необходимые нашему организму витамины, минералы и аминокислоты. Однако для некоторых ее употребление может быть опасно. Это отметила врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Пятый канал.

Чем опасна зелень

Общеизвестно, что зелень — источник витаминов и полезных микроэлементов. Однако также в ней содержатся эфирные масла, флавоноиды, другие активные вещества, которые могут оказывать раздражающее действие. В первую очередь употребление зелени полностью противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения.

«Если имеются какие-то патологии печени, желчи, желчнокаменная болезнь со стороны мочекаменной болезни, некоторые виды зелени точно также могут быть исключены», — рассказала эксперт.

Диетолог отметила, что полностью исключить зелень надо людям при обострении болезней желудочно-кишечного тракта. Клетчатка, которая содержится в зелени, может усугубить течение заболеваний ЖКТ в период обострения.

Кроме того, употреблять зелень в пищу не рекомендуют людям с повышенной свертываемостью крови, повышенным тромбообразованием. По словам диетологов, практически вся зелень влияет на свертываемость.

Также есть зелень не рекомендуют при аллергии и индивидуальной непереносимости.

Чем полезна зелень

Зелень — низкокалорийный продукт, который добавляют во множество блюд. За счет медленного переваривания зелень дольше усваивается и обеспечивает длительное чувство сырости. Кроме того, зелень:

увеличивает объем циркулирующей крови;
благотворно влияет на функцию желчного пузыря, печени и почек;
улучшает зрение;
способствует здоровью кишечной микрофлоры;
снижает риск развития холестерина;
снижает уровень холестерина.

Листовая зелень несет множество плюсов для организма. Но необходимо употреблять в пищу исключительно свежие продукты.


Источник: qostanay.tv
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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:50
Нет худа без добра, а добра без худа.
Гастроэтеролог говорит, что зелень вредна, кардиолог утверждает обратное.
Слушать надо свой организм, так будет вернее.
 
 

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