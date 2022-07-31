Золоторудное месторождение «Кумтор» перешло в собственность Кыргызстана

В Великобритании состоялась процедура обмена документов.
Завершился процесс передачи Кыргызстану золоторудного месторождения «Кумтор», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу информационной политики администрации президента Кыргызской Республики.
Накануне в Великобритании состоялась процедура обмена документов, подтверждающих стопроцентный переход золоторудного месторождения «Кумтор» в собственность Кыргызстана.
Согласно достигнутому соглашению рудник «Кумтор» полностью переходит в собственность республики. За Кыргызстаном признается право собственности на золото, произведенное на месторождении с 15 мая 2021 года. Канадская компания «Centerra Gold» выплатит кыргызской стороне дивиденды около $11 млн, а также осуществит единовременную выплату в размере $50 млн.
Кроме того, Кыргызстану переходит управление над рекультивационным фондом по месторождению «Кумтор» объемом приблизительно $53 млн.
Отмечается, что все судебные процессы, инициированные компанией «Centerra Gold» против кыргызской стороны, прекращены. В частности, 27 июля остановлен судебный процесс в США, 28 июля в Швеции и Канаде отозваны исковые претензии.
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