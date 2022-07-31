Принца Чарльза уличили в получении миллиона долларов от родственников бен Ладена - СМИ

Принц Чарльз - старший сын Елизаветы II, которому перейдет британский престол после ее смерти.
Благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза принял пожертвования в размере более миллиона доларов от родственников лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в Казахстане) Усамы бен Ладена, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Dailymail.
По информации издания, наследник королевской семьи получил деньги от сводных братьев основателя "Аль Каиды". Чарльз встречался с одним из них в вестминстерской резиденции Кларенс-хаус в октябре 2013 года, через два года после гибели бен Ладена от американского спецназа.
Газета утверждает, что принц согласился принять пожертвования, проигнорировав возражения его советников и сотрудников фонда.
Принц Чарльз - старший сын Елизаветы II, которому перейдет британский престол после ее смерти. Кроме него, у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю, лишенный титула из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Второе место в очереди на британский престол занимает старший сын Чарльза принц Уильям.
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