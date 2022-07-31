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Изнасилование и убийство школьницы в Шолакае: дело на особом контроле

Просмотров:734 Опубликовано: Вчера, 18:50
Изнасилование и убийство школьницы в Шолакае: дело на особом контроле
Иллюстративное фото
Расследование по факту изнасилования и убийства несовершеннолетней в селе Шолакай Панфиловского района находится на особом контроле руководства областного департамента полиции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Жетысуской области.

В полиции отметили, что, с учетом вызванного общественного резонанса, в Панфиловском районе усилены полицейские наряды. Правопорядок в населенных пунктах находится под контролем. В социальных сетях появились кадры из села.

"Отмечаем, что в социальных сетях продолжает распространяться недостоверная по факту информация, что вызывает нездоровое настроение у общественности и недоверие к правоохранительным органам. В этой связи напоминаем об ответственности за распространение ложной информации и просим граждан доверять лишь официальным источникам", - говорится в сообщении Департамента полиции Жетысуской области.

По данным правоохранителей, задержанный - мужчина 1984 года рождения, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Предварительно установлено, что он пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления. Согласно требованиям казахстанского законодательства подозреваемому лицу грозит пожизненное лишение свободы.

"Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления установлен и помещен под стражу. Задержанный мужчина 1984 года рождения является местным жителем, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности. Предварительно установлено, что он пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления. Расследование уголовного дела проводится по части 2 статьи 99 "Убийство", подпункту 10 "с целью сокрытия другого преступления" и подпункту 14 УК РК "Убийство заведомо несовершеннолетнего лица", а также статье "Изнасилование несовершеннолетней". По факту назначены необходимые экспертизы. Доводы родных потерпевшей о причастности к убийству и других лиц приняты во внимание и проверяются в надлежащем порядке. К расследованию подключены наиболее опытные сотрудники Следственного управления областного ведомства", - рассказали в департаменте.

Напомним, школьницу изнасиловали и убили в Жетысуской области. На подозреваемого заведено сразу 3 уголовных дела.


Источник: tengrinews.kz
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