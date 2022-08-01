Мухтару Аблязову грозит экстрадиция из Франции - СМИ

Суд по делам беженцев во Франции готовится к рассмотрению дела Мухтара Аблязова - с таким заголовком вышла публикация в издании EU Reporter, передает Tengrinews.kz.



"Беглец-миллиардер Мухтар Аблязов вскоре узнает, будет ли ему разрешено остаться во Франции в качестве политического беженца или ему грозит экстрадиция по обвинению в мошенничестве. Затянувшаяся история с Аблязовым дошла до Национального суда по делам беженцев (CNDA) во Франции, который в ближайшее время должен вынести решение о статусе беженца-олигарха", - заявило брюссельское новостное издание.



В публикации также ссылаются на расследование французского журнала Paris Match, согласно которому "решение о предоставлении убежища Аблязову вызывает беспокойство во французских политических кругах, поскольку у страны есть важные оборонные и урановые контракты с Казахстаном".



Напомним, в Казахстане Аблязов заочно получил 20 лет колонии за хищение около 7 миллиардов долларов из БТА Банка, а в 2018 году - пожизненный срок за организацию убийства банкира Ержана Татишева.



В феврале 2012 года Высокий суд Англии вынес постановление об аресте Мухтара Аблязова. По данным госоргана, он неоднократно давал ложные показания, представлял суду фальшивые документы, посредством которых от банка скрывались активы и сделки, а также не являлся на судебные заседания.



Аблязов также разыскивается Россией и Украиной по подозрению в хищении. В октябре стало известно, что экс-банкир находится под судебным надзором во Франции.



Ранее на сайте французского экономического журнала Entreprendre появилась статья о Мухтаре Аблязове. В публикации рассказывается о судебных разбирательствах против беглого банкира и Ильяса Храпунова в Нью-Йорке, а также приводятся комментарии юристов БТА Банка.