«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Августа
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.51 KZT
  • €1 = 492.12 KZT
  • 1 RUB = 7.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мухтару Аблязову грозит экстрадиция из Франции - СМИ

Просмотров:1006 Опубликовано: Сегодня, 14:10
Мухтару Аблязову грозит экстрадиция из Франции - СМИ
Мухтар Аблязов
Суд по делам беженцев во Франции готовится к рассмотрению дела Мухтара Аблязова - с таким заголовком вышла публикация в издании EU Reporter, передает Tengrinews.kz.

"Беглец-миллиардер Мухтар Аблязов вскоре узнает, будет ли ему разрешено остаться во Франции в качестве политического беженца или ему грозит экстрадиция по обвинению в мошенничестве. Затянувшаяся история с Аблязовым дошла до Национального суда по делам беженцев (CNDA) во Франции, который в ближайшее время должен вынести решение о статусе беженца-олигарха", - заявило брюссельское новостное издание.

В публикации также ссылаются на расследование французского журнала Paris Match, согласно которому "решение о предоставлении убежища Аблязову вызывает беспокойство во французских политических кругах, поскольку у страны есть важные оборонные и урановые контракты с Казахстаном".

Напомним, в Казахстане Аблязов заочно получил 20 лет колонии за хищение около 7 миллиардов долларов из БТА Банка, а в 2018 году - пожизненный срок за организацию убийства банкира Ержана Татишева.

В феврале 2012 года Высокий суд Англии вынес постановление об аресте Мухтара Аблязова. По данным госоргана, он неоднократно давал ложные показания, представлял суду фальшивые документы, посредством которых от банка скрывались активы и сделки, а также не являлся на судебные заседания.

Аблязов также разыскивается Россией и Украиной по подозрению в хищении. В октябре стало известно, что экс-банкир находится под судебным надзором во Франции.

Ранее на сайте французского экономического журнала Entreprendre появилась статья о Мухтаре Аблязове. В публикации рассказывается о судебных разбирательствах против беглого банкира и Ильяса Храпунова в Нью-Йорке, а также приводятся комментарии юристов БТА Банка.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю
Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 14:29
Хотя бы Украине выдали бы что ли в знак европейской поддержки)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика