Фаланги пальцев отрезало ребенку на детской площадке в Уральске

Фаланги на безымянном пальце и мизинце отрезало 13-летнему мальчику на детских качелях в Уральске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на издание "Мой город".



В редакцию издания обратилась Карлыгаш Кудряшова. Она рассказала, что несчастный случай с ее сыном произошел из-за сломанных качелей.



"В тот вечер Никита, как обычно, пошел играть на детскую площадку со своими друзьями. Спустя некоторое время с телефона сына позвонил его друг и попросил меня прийти на площадку. Он сказал, что ему оторвало пальцы! Я даже не помню, как бежала туда, это какой-то ужас. Шок. Увидела Никиту, смотрю - на земле лежит часть пальца. Тогда меня всю трясло", - вспоминает мама подростка.



По словам женщины, дети не смогли дозвониться в скорую.



"Муж повез сына в областную больницу, но там не приняли и отправили в детскую больницу. Тогда супруг настоял, чтобы сыну обработали рану, и отвез его детскую, где ему ампутировали одну фалангу. В итоге сын лишился фаланг двух пальцев на правой руке. Вы посмотрите, в каком состоянии игровая площадка. Это мыслимо, чтобы она была настолько опасной? Кто будет отвечать за все это? Почему никто не смотрит за инвентарем? Если качели в неисправном состоянии, почему никто их не уберет или не отремонтирует?" - задается вопросами мать мальчика.



Кудряшова подчеркнула, что ее сын до сих пор находится в шоковом состоянии. Он стесняется полученных увечий.



В Управлении здравоохранения ЗКО факт подтвердили и сообщили, что у ребенка диагностирована травматическая ампутация IV-V ногтевых фаланг правой кисти. Подростка направили на амбулаторное лечение.



В пресс-службе Департамента полиции ЗКО рассказали, что данный факт зарегистрирован, ведется досудебное расследование по статье 306 Уголовного кодекса "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".



У кого на балансе находится детская площадка, в акимате Уральска пообещали сообщить позже.



Напомним, ранее в Уральске на одной из спортивных площадок на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.