Китай пригрозил жёстко отреагировать на визит Нэнси Пелоси в Тайвань

В случае, если спикер Палаты представителей США посетит непризнанный Тайвань, КНР может применить военную силу.



Китайская армия "не будет сидеть сложа руки", если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань с официальным визитом, предупредил заместитель директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзянь. Его слова приводит Reuters.



Такое заявление Чжао Лицзянь сделал во время официального брифинга. Он отметил, что Нэнси Пелоси имеет статус третьего лица в правительстве США, поэтому её официальный визит на Тайвань приведёт к серьёзным и длительным политическим последствиям.



Нэнси Пелоси находится с дипломатической поездкой в Юго-Восточной Азии. Она планировала посетить четыре государства региона. Своё турне спикер Палаты представителей должна начать в Сингапуре. По неподтверждённой информации, она также может посетить Тайвань, что чревато резким обострением отношений между США и Китаем.



Китай считает Тайвань (так называемую Китайскую республику) частью КНР. Казахстан не признал независимость Тайваня и не поддерживает с ним дипломатических отношений.