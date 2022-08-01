Purina временно не доставляет корма для кошек и собак в Казахстан

Отыскать корм для животных в казахстанских магазинах становится непросто / Фото Informburo.kz
В компании заверили, что предпринимают меры для восстановления поставок.
В Казахстане возникли трудности с поставками кормов для кошек и собак швейцарской компании Nestlé Purina Petcare.
В редакцию Informburo.kz поступили жалобы от казахстанцев об отсутствии в магазинах некоторых позиций кормов Purina, в частности Pro Plan и Friskies. По словам граждан, в зоомагазинах в наличии лишь остатки продукции, а новые поступления в ближайшие месяцы не ожидаются.
Корреспондент Informburo.kz проверил сообщения читателей и обнаружил, что в большинстве магазинов действительно есть перебои с поставкой кормов. Лишь в одной торговой точке удалось найти запас продукции от Purina, в остальных же нам сообщили, что корма не привозят уже две недели.
В Nestlé подтвердили временные трудности с отгрузкой кормов.
"Мы делаем всё возможное, чтобы восстановить поставки необходимого объёма продукции в точки продаж", – сказала PR-менеджер компании в Евразии Юлия Ледак.
Назвать причины проблем с поставками в компании затруднились.
Официальный представитель Purina в России Валерий Кожемякин уточнил, что проблемы с поставками могли возникнуть из-за значительного роста цен на все корма. Это, как он отметил, связано с курсом валют и банковской конвертацией рублей в тенге.
10 марта Nestle приостановил инвестиции в Россию и рекламу в стране, тем не менее заверив, что продолжит делать всё необходимое для обеспечения поставок продуктов потребителям во всех регионах присутствия компании.
Purina выпускает сухой и жидкий корм для кошек и собак под брендами:
Felix; Pro Plan; Friskies; One; Cat Chow; Dog Chow; Kit & Kaboodle; Beyond.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.