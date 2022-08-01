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Purina временно не доставляет корма для кошек и собак в Казахстан

Просмотров:523 Опубликовано: Вчера, 19:24
Purina временно не доставляет корма для кошек и собак в Казахстан
Отыскать корм для животных в казахстанских магазинах становится непросто / Фото Informburo.kz
В компании заверили, что предпринимают меры для восстановления поставок.

В Казахстане возникли трудности с поставками кормов для кошек и собак швейцарской компании Nestlé Purina Petcare.

В редакцию Informburo.kz поступили жалобы от казахстанцев об отсутствии в магазинах некоторых позиций кормов Purina, в частности Pro Plan и Friskies. По словам граждан, в зоомагазинах в наличии лишь остатки продукции, а новые поступления в ближайшие месяцы не ожидаются.

Корреспондент Informburo.kz проверил сообщения читателей и обнаружил, что в большинстве магазинов действительно есть перебои с поставкой кормов. Лишь в одной торговой точке удалось найти запас продукции от Purina, в остальных же нам сообщили, что корма не привозят уже две недели.

В Nestlé подтвердили временные трудности с отгрузкой кормов.

"Мы делаем всё возможное, чтобы восстановить поставки необходимого объёма продукции в точки продаж", – сказала PR-менеджер компании в Евразии Юлия Ледак.

Назвать причины проблем с поставками в компании затруднились.

Официальный представитель Purina в России Валерий Кожемякин уточнил, что проблемы с поставками могли возникнуть из-за значительного роста цен на все корма. Это, как он отметил, связано с курсом валют и банковской конвертацией рублей в тенге.

10 марта Nestle приостановил инвестиции в Россию и рекламу в стране, тем не менее заверив, что продолжит делать всё необходимое для обеспечения поставок продуктов потребителям во всех регионах присутствия компании.

Purina выпускает сухой и жидкий корм для кошек и собак под брендами:

Felix;
Pro Plan;
Friskies;
One;
Cat Chow;
Dog Chow;
Kit & Kaboodle;
Beyond.


Источник: informburo.kz
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