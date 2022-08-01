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Вирусолог оценил летальность последних вариантов "омикрона"

Просмотров:468 Опубликовано: Вчера, 19:54
Вирусолог оценил летальность последних вариантов "омикрона"
© Reuters
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков в интервью "Газете.Ru" перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами "омикрона", передает Tengrinews.kz.

По словам специалиста, основными симптомами при новых вариантах "омикрона" являются отек, покраснение и длительная боль в горле, сильный насморк.

"Все эти симптомы легко объясняются особенностями заболевания. Ведь эти штаммы не опускаются в легкие, а локализуются в том месте, где произошло инфицирование. Это рото- и носоглотка - теперь здесь разворачиваются все события", - рассказал врач.

"Насморк нужен, чтобы физически вымыть с обратным током попавший вирус. В составе слизи, выделяющейся из носа, будет много погибших нейтрофилов с образованием нейтрофильных сеток (нейтрофилы - подгруппа клеток, которые являются частью врожденного иммунитета. Их основная функция - захват и переваривание патогенных микроорганизмов - вирусов, бактерий, грибков, простейших - и продуктов распада тканей организма. - Прим.). Это и есть работа иммунной системы", - добавил собеседник издания.

Вирусолог отметил, что летальные исходы при заражениях "омикроном" будут, но их будет в значительной степени меньше, чем при "дельте", хотя бы потому, что воспаление легких развивается в небольшом количестве случаев.

"Это произошло потому, что "омикрон" сменил доминирующий путь проникновения в клетки, он стал использовать эндосомы (мембранные пузырьки). Это стало для пандемии переломным моментом.

Именно за счет этого "омикрон" стал инфицировать в существенно меньших количествах. Если раньше нужно было, условно, 1000 вирусных частиц на единицу объема, то сейчас вирусу нужно чуть ли не на порядок меньше, может быть, и на два порядка. Ему не нужно пробираться в легкие, а можно просто долететь до эпителия верхних дыхательных путей. Фактически это привело к тому, что люди переносят "омикрон" гораздо легче. То есть, как и говорили когда-то, "омикрон" можно назвать естественной вакциной", - объяснил Волчков.


Источник: tengrinews.kz
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