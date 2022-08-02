«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 02 Августа
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.51 KZT
  • €1 = 492.12 KZT
  • 1 RUB = 7.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири убили в результате операции ЦРУ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:07
Лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири убили в результате операции ЦРУ
Усама бен Ладен и Айман аз-Завахири. © Reuters
В столице Афганистана в результате удара беспилотника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) убит лидер "Аль-Каиды" (организация запрещена в Казахстане) Айман аз-Завахири, который управлял террористической группировкой после смерти Усамы бен Ладена. Информацию об этом подтвердили агентству Reuters в понедельник, 1 августа, американские официальные лица, передает Tengrinews.kz.

По информации агентства, речь идет о самом мощном ударе по "Аль-Каиде" с тех пор, как в 2011 году был убит ее основатель Усама бен Ладен.

Сообщается, что удар дрона был нанесен 31 июля. Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид подтвердил факт удара и решительно осудил его, назвав нарушением "международных принципов".

В Белом доме подтвердили, что США 31 июля провели контртеррористическую операцию в Афганистане, в результате которой им удалось ликвидировать главаря "Аль-Каиды". В Вашингтоне отметили, что в ходе операции "жертв среди мирного населения не было".

Президент США Джо Байден выступил с видеообращением в связи с ликвидацией аз-Завахири.

"Правосудие восторжествовало. И этого лидера террористов больше нет. Неважно, сколько времени это займет, где бы вы ни прятались, если вы представляете угрозу для нашего народа, США найдут вас и уберут", - заявил он.

Байден назвал аль-Завахири вдохновителем терактов 11 сентября и сказал, что лидер террористов также сыграл ключевую роль во взрывах посольств США в Кении и Танзании в 1998 году.

Айман аз-Завахири возглавил "Аль-Каиду" после бен Ладена в 2011 году. В 2021 году он записал отдельное видео, посвященное 20-й годовщине терактов 11 сентября в США.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика