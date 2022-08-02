Лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири убили в результате операции ЦРУ

В столице Афганистана в результате удара беспилотника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) убит лидер "Аль-Каиды" (организация запрещена в Казахстане) Айман аз-Завахири, который управлял террористической группировкой после смерти Усамы бен Ладена. Информацию об этом подтвердили агентству Reuters в понедельник, 1 августа, американские официальные лица, передает Tengrinews.kz.
По информации агентства, речь идет о самом мощном ударе по "Аль-Каиде" с тех пор, как в 2011 году был убит ее основатель Усама бен Ладен.
Сообщается, что удар дрона был нанесен 31 июля. Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид подтвердил факт удара и решительно осудил его, назвав нарушением "международных принципов".
В Белом доме подтвердили, что США 31 июля провели контртеррористическую операцию в Афганистане, в результате которой им удалось ликвидировать главаря "Аль-Каиды". В Вашингтоне отметили, что в ходе операции "жертв среди мирного населения не было".
Президент США Джо Байден выступил с видеообращением в связи с ликвидацией аз-Завахири.
"Правосудие восторжествовало. И этого лидера террористов больше нет. Неважно, сколько времени это займет, где бы вы ни прятались, если вы представляете угрозу для нашего народа, США найдут вас и уберут", - заявил он.
Байден назвал аль-Завахири вдохновителем терактов 11 сентября и сказал, что лидер террористов также сыграл ключевую роль во взрывах посольств США в Кении и Танзании в 1998 году.
Айман аз-Завахири возглавил "Аль-Каиду" после бен Ладена в 2011 году. В 2021 году он записал отдельное видео, посвященное 20-й годовщине терактов 11 сентября в США.
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