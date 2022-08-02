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Мир находится в одном шаге от разрушительной ядерной войны - генсек ООН

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:23
Мир находится в одном шаге от разрушительной ядерной войны - генсек ООН
©REUTERS
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир находится в одном шаге от разрушительной ядерной войны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Гутерриш предупредил о "ядерном уничтожении" на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он сказал, что геополитическая напряженность находится на уровне, которого не было со времен Кубинского ракетного кризиса 1962 года.

"Сегодня человечество находится всего лишь в одном недоразумении, в одном просчете от ядерного уничтожения. Климатический кризис, резкое неравенство, конфликты и нарушения прав человека, а также личное и экономическое опустошение, вызванное пандемией COVID-19, поставили наш мир в более тяжелое положение, чем то, с которым он сталкивался на протяжении нашей жизни", - сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что конфликт в Украине повысил геополитическую напряженность до уровня, не виданного со времен Карибского кризиса 1962 года.

"Это происходит в период ядерной опасности, которой не было со времен разгара холодной войны. Человечество находится в опасности забыть уроки, выученные в страшных пожарах Хиросимы и Нагасаки", - добавил он.

Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок призвала к дальнейшему ядерному разоружению, несмотря на растущую геополитическую напряженность и глобальную неопределенность.

"Эта цель может показаться далекой при нынешней ситуации, в которой находится мир, но мы никогда не должны терять ее из вида. Мировое сообщество придерживается международного права, и прозрачность любого ядерного арсенала должна быть наивысшим приоритетом", - сказала она.

ДНЯО является знаковым международным договором, направленным на предотвращение увеличения количества ядерного оружия и содействие сотрудничеству в мирном использовании ядерной энергии. Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу быстрого наращивания Китаем ядерного арсенала и распространения ядерных технологий, в частности в Иране и Северной Корее.

Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея не входят в пакт, который подписало 191 государство. Все пять ведущих ядерных держав - Великобритания, Россия, Франция, Китай и США - являются членами ДНЯО, в то время как Северная Корея вышла из него в 2003 году.


Источник: Tengrinews.kz
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