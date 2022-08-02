Мир находится в одном шаге от разрушительной ядерной войны - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир находится в одном шаге от разрушительной ядерной войны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Гутерриш предупредил о "ядерном уничтожении" на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он сказал, что геополитическая напряженность находится на уровне, которого не было со времен Кубинского ракетного кризиса 1962 года.
"Сегодня человечество находится всего лишь в одном недоразумении, в одном просчете от ядерного уничтожения. Климатический кризис, резкое неравенство, конфликты и нарушения прав человека, а также личное и экономическое опустошение, вызванное пандемией COVID-19, поставили наш мир в более тяжелое положение, чем то, с которым он сталкивался на протяжении нашей жизни", - сказал он.
Гутерриш подчеркнул, что конфликт в Украине повысил геополитическую напряженность до уровня, не виданного со времен Карибского кризиса 1962 года.
"Это происходит в период ядерной опасности, которой не было со времен разгара холодной войны. Человечество находится в опасности забыть уроки, выученные в страшных пожарах Хиросимы и Нагасаки", - добавил он.
Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок призвала к дальнейшему ядерному разоружению, несмотря на растущую геополитическую напряженность и глобальную неопределенность.
"Эта цель может показаться далекой при нынешней ситуации, в которой находится мир, но мы никогда не должны терять ее из вида. Мировое сообщество придерживается международного права, и прозрачность любого ядерного арсенала должна быть наивысшим приоритетом", - сказала она.
ДНЯО является знаковым международным договором, направленным на предотвращение увеличения количества ядерного оружия и содействие сотрудничеству в мирном использовании ядерной энергии. Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу быстрого наращивания Китаем ядерного арсенала и распространения ядерных технологий, в частности в Иране и Северной Корее.
Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея не входят в пакт, который подписало 191 государство. Все пять ведущих ядерных держав - Великобритания, Россия, Франция, Китай и США - являются членами ДНЯО, в то время как Северная Корея вышла из него в 2003 году.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.