Названы условия для возврата Ashyq и перевода на дистанционку

Министр здравоохранения Ажар Гиният назвала условия, когда в регионах "красной" зоны по коронавирусу введут обязательное использования приложения Ashyq, а часть сотрудников обяжут перевести на дистанционку, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На заседании правительства Гиният заявила, что в "красной" зоне в соответствии с нагрузкой на систему здравоохранения ограничительные меры будут приняты в два этапа. Первый этап - когда будет увеличиваться показатель госпитализации от 25 до 50 на 100 тысяч населения, число R будет выше 1 - без ограничений деятельности бизнеса, обязательное использование масок в закрытых помещения и в транспорте.



"На втором этапе независимо от R, если показатель госпитализации выше 50-ти на 100 тысяч населения, вводятся обязательное использование приложения Ashyq на объектах. Ограничение заполняемости бизнеса связаны с проведением особых мероприятий до 50 процентов. Введение дополнительных ограничений в организациях образования. Перевод 30 процентов сотрудников организаций на дистанционку", - рассказала Гиният.