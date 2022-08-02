Уральск. 2 августа. КазТАГ - Еще одному ребенку из Уральска отрезало фалангу пальца на детском тренажере, сообщает «Мой город».



«Обработали рану и пришили палец, который висел на кусочке мяса. Это шок для ребенка. Мы сначала никуда не обращались. Но смотрю, качель так и стоит, никто ее не убирает, на ней продолжают кататься другие дети. Каждому ребенку не объяснишь, что это опасно. Не первый случай в нашем городе. Именно на таком детском тренажере недавно мальчику отрезало две фаланги. Почему ее вообще не уберут», - сообщает дедушка Диаса Адильбек Курманиязов.



Инцидент произошел во дворе дома №18 в микрорайоне Кунаева.



По заключению врача-травматолога областной детской многопрофильной больницы, мальчик получил ушибленную-рваную рану пятого пальца правой кисти. Случай сложный, прогнозов никаких нет.



Издание отмечает, что акимат Уральска собирается проверить все детские и спортивные площадки в городе, затем исправить дефекты.



Напомним, вчера стало известно о похожем случае в Уральске, где мальчику отрезало фаланги пальцев.