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Еще одному ребенку из Уральска отрезало фалангу пальца на детском тренажере

Просмотров:61 Опубликовано: Сегодня, 14:29
Еще одному ребенку из Уральска отрезало фалангу пальца на детском тренажере
фото: sportzakupka.ru
Уральск. 2 августа. КазТАГ - Еще одному ребенку из Уральска отрезало фалангу пальца на детском тренажере, сообщает «Мой город».

«Обработали рану и пришили палец, который висел на кусочке мяса. Это шок для ребенка. Мы сначала никуда не обращались. Но смотрю, качель так и стоит, никто ее не убирает, на ней продолжают кататься другие дети. Каждому ребенку не объяснишь, что это опасно. Не первый случай в нашем городе. Именно на таком детском тренажере недавно мальчику отрезало две фаланги. Почему ее вообще не уберут», - сообщает дедушка Диаса Адильбек Курманиязов.

Инцидент произошел во дворе дома №18 в микрорайоне Кунаева.

По заключению врача-травматолога областной детской многопрофильной больницы, мальчик получил ушибленную-рваную рану пятого пальца правой кисти. Случай сложный, прогнозов никаких нет.

Издание отмечает, что акимат Уральска собирается проверить все детские и спортивные площадки в городе, затем исправить дефекты.

Напомним, вчера стало известно о похожем случае в Уральске, где мальчику отрезало фаланги пальцев.


Источник: kaztag.kz
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