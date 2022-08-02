МИД Китая подтвердил решимость жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань

Китай намерен принять самые решительные меры в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявила помощник министра иностранных дел КНР Хуа Чуньин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Помощник министра иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай поддерживает связь с США в связи с ожидаемым визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Она добавила, что США должны отказаться от любых попыток разыграть тайваньскую карту, неукоснительно соблюдая принцип одного Китая.



"Столкнувшись с безрассудными шагами американской стороны, которая проигнорировала неоднократные предупреждения Китая, независимо от того, какие контрмеры принимает Китай, они являются законными и необходимыми", - заявила Хуа Чуньин, выступая на пресс-конференции в Пекине.



Хуа Чуньин также ответила на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Пелоси будет сама принимать решение о том, посещать Тайвань или нет.



"Что я могу вам сказать, так это то, что США будут привлечены к ответственности и заплатят цену за нанесение ущерба суверенитету и интересам безопасности Китая", - сказала китайский чиновник.



Напомним, официальных заявлений по поводу визита Нэнси Пелоси на Тайвань пока не поступало, однако зарубежные СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут, что она должна посетить остров вечером 2 августа. Также сообщается, что 3 августа Пелоси должна встретиться с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.



Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сделал предупреждение президенту США Джо Байдену на фоне роста напряженности вокруг Тайваня.



Кроме того, руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало солдат "готовиться к войне" и предупредило, что примет решительные меры.



США в свою очередь призывали Китай воздержаться от "бряцанья оружием". Тем не менее Пентагон начал стягивать к Тайваню авианосцы и самолеты в преддверии возможного визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.