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Вынесен приговор родственнику погибшей в Грузии Асель Айтпаевой

Просмотров:709 Опубликовано: Сегодня, 17:05
Вынесен приговор родственнику погибшей в Грузии Асель Айтпаевой
Фото: instagram.com/assel_ayt
Суд вынес приговор Мурату Мейрбекову, обвиняемому по делу о гибели в Грузии казахстанки Асель Айтпаевой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления по статьям "Изнасилование" и "Торговля людьми". Суд назначил Мейрбекову максимальное наказание.

"Признать Мейрбекова Мурата Бахытовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 120 (изнасилование. - Прим.), пунктом 2 части 4 статьи 128 (торговля людьми) Уголовного кодекса.

Назначить наказание по части 1 статьи 120 УК - 5 лет 3 месяца лишения свободы. По пункту 2 части 4 статьи 128 УК - 11 лет 3 месяца лишения свободы. Путем частичного сложения окончательно назначить 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Срок отбывания наказания Мейрбекову исчислять с момента вступления приговора в законную силу с зачетом времени содержания под стражей с 15 мая 2021 года из расчета 1 день за 1 день", - сказал судья.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск к подсудимому. В пользу матери и отца погибшей с Мейрбекова взыщут по 5 миллионов тенге в счет компенсации морального вреда.

Согласно постановлению государственного санврача, суд не может проводить заседание с участием более 10 человек. Поэтому оглашение решения по делу прошло в онлайн-формате.

26-летняя казахстанка Асель Айтпаева была найдена мертвой во дворе жилого дома в Грузии 5 мая прошлого года. Перед смертью она успела отправить подруге аудиосообщение, в котором слышно, как некий мужчина угрожает ей расправой.

Прокуратура Грузии заявила, что девушка была изнасилована. Подозреваемого в преступлении - 56-летнего Бесика Тордуа - задержали на следующий день. Ему грозило от 8 до 10 лет лишения свободы за изнасилование и доведение до самоубийства. Однако 15 июля стало известно, что Тордуа скончался в тюремной больнице. Предположительная причина смерти - инфаркт головного мозга.

Генпрокуратура Грузии заочно предъявила обвинение еще одному человеку - дальнему родственнику Асель Мурату Мейрбекову. Его полиция Нур-Султана задержала 16 мая прошлого года. Мейрбекова обвиняли в совершении сделки в отношении девушки в целях ее эксплуатации под предлогом трудоустройства в Грузии, повлекшей по неосторожности смерть. 7 июня стало известно, что процесс будет закрыт для прессы, так как в деле фигурирует статья "Изнасилование".


Источник: Tengrinews.kz
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