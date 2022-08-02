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У нас проблема: правительство признало слабый рост доходов населения

Просмотров:353 Опубликовано: Сегодня, 18:39
У нас проблема: правительство признало слабый рост доходов населения
Фото: lsm.kz
Текущий рост экономики Казахстана не в полной мере отражается на социальном самочувствии населения. К такому выводу пришли в правительстве, передает LS.

Согласно анализу, озвученному в проекте экономической политики на среднесрочный период, темп роста производительности труда недостаточен и отстает от реального роста доходов населения, который преимущественно поддерживается увеличением социальных трансфертов.

"Текущий рост экономики не в полной мере сказывается на социальном самочувствии населения. Наблюдается рост цен на товары и платные услуги, увеличивается доля потребительских кредитов, которая превышает долю корпоративного кредитования", – поясняется в документе министерства национальной экономики.

Также, по информации ведомства, в структуре доходов бюджета сформировалась зависимость от сырьевых отраслей. За последние пять лет расходная часть бюджета значительно превышает доходы.

В 2021 году собственные доходы республиканского бюджета покрывали только 60% бюджетных расходов. Часть из них компенсирована трансфертами из Национального фонда.

Дефицит республиканского бюджета составил 3% от ВВП и вырос с 1,4 трлн тенге до 2,5 трлн тенге.

"Это отразилось на увеличении государственного долга с 9 трлн тенге до 21,9 трлн тенге, уровень которого достиг 27% от ВВП", – отметили в МНЭ.

В ведомстве пояснили, что действующая экономическая модель Казахстана характеризуется высокой концентрацией в сырьевых секторах и недостаточным уровнем "сложности" выпуска и экспорта продукции. Например, Казахстан на 78 позиции в рейтинге "Индекса экономической сложности".

В МНЭ напомнили, что промышленность преимущественно ориентирована на экспорт сырья. А сама отдача по инвестициям в добывающие сектора значительно превышает аналогичные показатели в других секторах.

"Экстенсивные методы добычи и отсутствие своевременной технологической модернизации привели к появлению системных проблем. В промышленных регионах происходит истощение сырьевых запасов, наблюдается высокий уровень физического и морального износа крупных производств", – отмечается в документе.

Помимо этого, соотношение инвестиций в основной капитал к ВВП демонстрирует снижение с 21% в 2010 году до 16% в 2021 году. В сравнении, объем капитальных инвестиций к ВВП в большинстве стран ЕАЭС и Центральной Азии превышает уровень Казахстана. В частности, по итогам 2021 года инвестиций в основной капитал к ВВП в России составили 17,5%, Беларуси – 17,9%, Узбекистане – 32,6%, Кыргызстане – 16,9%.

Тем не менее, по информации ведомства, за последнее десятилетие средние темпы роста экономики Казахстана составили 3,4%.

Основным драйвером экономического роста выступил добывающий сектор. Положительный рост среди отраслей продемонстрировали обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт и складирование, информация и связь.

Малый и средний бизнес обеспечивает ключевую роль в развитии экономики. Доля МСБ в ВВП выросла с 17,1% в 2012 году до 33,3% в 2021 году.

В министерстве также высказались о том, что на экономику страны будут влиять внешняя нестабильность и геополитические конфликты. В связи с этим в ведомстве снова подняли вопрос необходимости адаптации национального вектора развития страны к текущим реалиям и будущим сценарным трендам изменения внешних условий.


Источник: lsm.kz
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