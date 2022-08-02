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Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"

Просмотров:483 Опубликовано: Сегодня, 19:59
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Фото ©РИА Новости
Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Последний пост в VK, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ (Военно-морского флота. - Прим.). А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено", - приводит слова помощника издание.

Ранее в сети появились скриншоты, на которых, как утверждалось, был изображен пост на странице Дмитрия Медведева во "ВКонтакте".

На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием", а единой Грузии не существовало до завоевания Россией в начале XIX века.

Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"


Публикацию, появившуюся на странице Медведева, ранее комментировала Ксения Собчак.

"Ставлю на то, что страницу Дмитрия Медведева в VK взломали. Там появился странный пост, провисел минут десять, потом пропал", - написала она.

"Риторика тут даже для него ту мач (слишком. - Прим.)", - добавила журналистка в своем Telegram-канале.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 22:08
Слабовато с безопасностью у заместителя председателя Совета Безопасности. Говорили ему: "Бросай пить!"... Не прислушался...
 
 

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