Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"

Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости."Последний пост в VK, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ (Военно-морского флота. - Прим.). А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено", - приводит слова помощника издание.Ранее в сети появились скриншоты, на которых, как утверждалось, был изображен пост на странице Дмитрия Медведева во "ВКонтакте".На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием", а единой Грузии не существовало до завоевания Россией в начале XIX века.Публикацию, появившуюся на странице Медведева, ранее комментировала Ксения Собчак."Ставлю на то, что страницу Дмитрия Медведева в VK взломали. Там появился странный пост, провисел минут десять, потом пропал", - написала она."Риторика тут даже для него ту мач (слишком. - Прим.)", - добавила журналистка в своем Telegram-канале.