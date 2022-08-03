Водителю, который насмерть сбил мальчика, вынесен приговор в Костанае

Сегодня в суде №2 Костаная вынесен приговор водителю, который 11 мая на перекрёстке улиц Чернышевского-Рудненская сбил ребёнка.
На скамье подсудимых 49-летний Ержан Султангалиев.
Согласно материалам дела, мальчик шел на зеленый сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспорта Султангалиева. В результате ДТП от полученных телесных повреждений, травм головы, мальчик скончался на месте. Ему было 12 лет.
Прокурор просил назначить виновнику наказание — 2 года 6 месяцев.
Потерпевшая сторона, а именно мать погибшего, ни материальных, ни моральных претензий не имеет, в связи с возмещением подсудимым её исковых требований, отказалась от исковых требований в полном объёме. Вместе с тем настаивала на строгом наказании подсудимого.
Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.
Судом Султангалиев признан виновным по статье 345 ч.3 УК РК. Ему назначено наказание 2 года лишения свободы в исправительном учреждении минимальной безопасности с лишением права управлять автотранспортом на 3 года.
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