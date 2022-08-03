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Водителю, который насмерть сбил мальчика, вынесен приговор в Костанае

Просмотров:204 Опубликовано: Сегодня, 18:17
Водителю, который насмерть сбил мальчика, вынесен приговор в Костанае
Иллюстративное фото
Сегодня в суде №2 Костаная вынесен приговор водителю, который 11 мая на перекрёстке улиц Чернышевского-Рудненская сбил ребёнка.

На скамье подсудимых 49-летний Ержан Султангалиев.

Согласно материалам дела, мальчик шел на зеленый сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспорта Султангалиева. В результате ДТП от полученных телесных повреждений, травм головы, мальчик скончался на месте. Ему было 12 лет.

Прокурор просил назначить виновнику наказание — 2 года 6 месяцев.

Потерпевшая сторона, а именно мать погибшего, ни материальных, ни моральных претензий не имеет, в связи с возмещением подсудимым её исковых требований, отказалась от исковых требований в полном объёме. Вместе с тем настаивала на строгом наказании подсудимого.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Судом Султангалиев признан виновным по статье 345 ч.3 УК РК. Ему назначено наказание 2 года лишения свободы в исправительном учреждении минимальной безопасности с лишением права управлять автотранспортом на 3 года.


Источник: alau.kz
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