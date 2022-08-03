Родные Болата Назарбаева сделали заявление

Они ответили на публикации о смерти Болата Назарбаева, сообщает Azattyq Rýhy
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Ранее в соцсетях и мессенджерах появилась анонимная публикация, в которой говорилось, что младший брат Нурсултана Назарбаева ушел из жизни «после продолжительной борьбы с раком гортани». Уточнялось, что Болат Назарбаев скончался в алматинской больнице. Источник при этом ссылался на заявление его дочери Гульмиры Абишевой, которая, якобы, подтвердила данную информацию.
«Все хорошо, не переживайте. Его состояние улучшается. Это все слухи (информация о смерти Болата Назарбаева – AR)», - рассказали родные Болата Назарбаева корреспонденту AR.
Кроме того, в управлении общественного здравоохранения Алматы нам сообщили, что данные о смерти Болата Назарбаева не поступали.
Ранее в СМИ появились фотографии младшего брата экс-президента страны на больничной койке.
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