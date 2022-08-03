«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 03 Августа
+30...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.27 KZT
  • €1 = 485.08 KZT
  • 1 RUB = 8.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Заключенный сбежал из тюрьмы, вырвав унитаз, в Бельгии

Просмотров:284 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Заключенный сбежал из тюрьмы, вырвав унитаз, в Бельгии
Иллюстративное фото:elements.envato.com
Полиция Брюсселя сообщила, что 25-летний мужчина сбежал из камеры заключения, вырвав унитаз, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

По информации издания, всего через несколько часов после ареста 25-летний мужчина сломал унитаз в тюрьме в Брюсселе и сбежал через дыру в стене. По словам представителя полиции, беглец отцепил унитаз от стены и выскользнул через отверстие размером не больше листа бумаги формата А4. Через этого отверстие он попал в подземный коридор, откуда вылез через окно на улицу, добавил представитель полиции.

В полиции сообщили, что во время инцидента камеры наблюдения в тюремной камере не работали. Позже сотрудники полиции поймали 25-летнего преступника и арестовали за нарушение условно-досрочного освобождения по текущему делу. Уточняется, что мужчину поместили в полицейский участок в брюссельском районе Моленбек.

Отмечается, что мужчина был ранее осужден за нападение на сотрудников правоохранительных органов и по обвинениям, связанным с наркотиками. Он был объявлен в розыск прокуратурой Западной Фландрии. Дело против него возбуждено по факту неисполнения полицейского приказа.

Ранее в Таразе заключенный сбежал прямо на глазах у полицейских.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика