Заключенный сбежал из тюрьмы, вырвав унитаз, в Бельгии

Полиция Брюсселя сообщила, что 25-летний мужчина сбежал из камеры заключения, вырвав унитаз, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
По информации издания, всего через несколько часов после ареста 25-летний мужчина сломал унитаз в тюрьме в Брюсселе и сбежал через дыру в стене. По словам представителя полиции, беглец отцепил унитаз от стены и выскользнул через отверстие размером не больше листа бумаги формата А4. Через этого отверстие он попал в подземный коридор, откуда вылез через окно на улицу, добавил представитель полиции.
В полиции сообщили, что во время инцидента камеры наблюдения в тюремной камере не работали. Позже сотрудники полиции поймали 25-летнего преступника и арестовали за нарушение условно-досрочного освобождения по текущему делу. Уточняется, что мужчину поместили в полицейский участок в брюссельском районе Моленбек.
Отмечается, что мужчина был ранее осужден за нападение на сотрудников правоохранительных органов и по обвинениям, связанным с наркотиками. Он был объявлен в розыск прокуратурой Западной Фландрии. Дело против него возбуждено по факту неисполнения полицейского приказа.
Ранее в Таразе заключенный сбежал прямо на глазах у полицейских.
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