Выбор пока не сделан - глава Минэнерго о технологиях для АЭС в Казахстане

Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о переговорах по строительству атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как отметил глава Минэнерго, казахстанские делегации побывали в Турции, Франции, Южной Корее и ОАЭ. Также планируется посещение венгерских объектов АЭС.



"Это все станции, построенные по совершенно разным технологиям. Если говорить про станцию "Аккую" (Турция), она построена по российской технологии "Росатома", реактор типа ВВЭР-1200. Если сказать про Францию, то это реакторы 1400 МВт, это единичные блоки. В Корее от 1200 до 1400 блоки были установлены. Вы знаете, что корейские подрядчики строили атомные станции на территории ОАЭ. Выбор пока еще не сделан, потому что нам нужно рассмотреть сначала все плюсы и минусы. Не только самих технологий, но и процесса реализации проектов АЭС", - рассказал министр на брифинге СЦК.



Кроме того, по словам Акчулакова, рассматриваются варианты строительства за счет государства или за счет лицензиара технологии, который в дальнейшем будет оперировать станциями.



"Вопросы безопасности, сейсмики и другие мы до сих пор продолжаем изучать, даже несмотря на то, что примерно определились с территорией размещения. Это та же площадка возле Балхаша - поселок Улкен. Работа ведется.



До этого был шорт-лист из пяти технологий. Технологию США мы решили дальше не рассматривать в связи с тем, что нет референтного блока. По этой технологии нет какой-то станции, которая была построена и показала бы свою надежность и устойчивость. Так называемой наработки реакторных часов у данной технологии не было. Хотя у этой технологии тоже есть свои перспективы, мы с ними будем дальше работать, но уже в рамках других проектов", - добавил он.



Министр подчеркнул, что атомная станция - это не только оборудование, которое можно купить и установить дома или где угодно.



"Не просто нужно его построить, нужно очень внимательно и долго его строить, но и его эксплуатация является одним из важнейших этапов работы. А безопасная эксплуатация - это кадры. Это люди, которые должны работать и понимать. В Казахстане нет АЭС, у нас достаточно подготовленных кадров нет. А для эксплуатации одной станции в двухблочном режиме, как мы планируем, нам понадобится порядка 2000 человек. И это не просто работники, это те сотрудники, которые обладают очень широкими знаниями в ядерной физике. Поэтому на каком-то этапе мы будем договариваться. Возможно, нам придется, и мы уже это делаем, готовить свои кадры. Они должны наработать опыт, где-то поработать несколько лет на станциях", - сказал министр.



Минэнерго предполагает, что к моменту строительства станции в Казахстане будет пул опытных специалистов, которые за 7-10 лет смогут накопить опыт для работы.



"Но первые годы эксплуатации надо делать совместно с теми, кто имеет большой опыт. Если мы выберем какую-то технологию, мы будем, наверное, договариваться, брать для первичной эксплуатации данной станции проверенных специалистов, чтобы сделать безопасной эксплуатацию данной станции", - заключил Акчулаков.



Президент Касым-Жомарт Токаев в июне заявил, что Казахстан определился с местом расположения атомной электростанции (АЭС) и изучает технологии от возможных поставщиков.



Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал, почему для размещения атомной станции выбрали район озера Балхаш.



Ранее сообщалось, что первая атомная электростанция в Казахстане может появиться к 2035 году.