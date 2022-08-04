2792 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки, 3 августа, зарегистрировано 2792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Лидируют Нур-Султан, Алматы и Карагандинская область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 1 360 068 случаев, из них за сутки:



в Нур-Султане – 847,

в Алматы – 435,

в Шымкенте – 41,

в Акмолинской области – 123,

в Актюбинской области – 70,

в Алматинской области – 57,

в Жетысуской области - 122,

в Атырауской области – 63,

в ВКО – 36,

в Абайской области - 43,

в Жамбылской области – 59,

в ЗКО – 134,

в Карагандинской области – 361,

в Улытауской области - 62,

в Костанайской области – 87,

в Кызылординской области – 42,

в Мангистауской области – 41,

в Павлодарской области – 99,

в СКО – 53,

в Туркестанской области – 17.