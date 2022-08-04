Экспорт казахстанской конины в Японию растёт

Ещё девять казахстанских предприятий смогут экспортировать конину в страну восходящего солнца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МСХ РК.
В результате активного двустороннего сотрудничества между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии были включены ещё 9 казахстанских мясоперерабатывающих предприятий в Реестр предприятий, имеющих право экспорта конины в Японию.
"ТОО "Kaindy" (Алматинская область), ТОО "ASEM-ZHETYSU" (Алматинская область), ТОО "Meat processing Complex Bizhan" (Акмолинская область), "Asyl-Asyl" (город Атырау), ИП "Kuanysh" (город Атырау), КХ "Birlestic" (Карагандинская область), ТОО "EURASIA INVEST LTD" (Карагандинская область), ТОО "ARAY KZ" (Карагандинская область), ТОО "BEEF EXPORT GROUP" (Костанайская область)", - назвали производителей в ведомстве.
Ранее в данный реестр включили 34 казахстанских предприятия. Таким образом сегодня 43 отечественных мясоперерабатывающих компании могут экспортировать свою продукцию в Японию.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил регулировать экспорт продуктов для обеспечения внутреннего рынка.
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