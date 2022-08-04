Сколько будет стоить дизтопливо для иностранцев в Казахстане

Опубликован проект приказа министра энергетики, с введением которого планируется дифференцировать цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта, передает Tengrinews.kz.



Цены на летнее и межсезонное дизельное топливо планируется установить в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай:



гражданам Республики Казахстан при предъявлении удостоверения личности, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки - 260 тенге за литр;

гражданам Казахстана при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Республике Казахстан, в объеме до 300 литров в сутки - 260 тенге за литр.



В городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау:



гражданам Республики Казахстан при предъявлении удостоверения личности, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки - 230 тенге за литр;

гражданам Казахстана при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Республике Казахстан, в объеме до 300 литров в сутки - 230 тенге за литр.



Свыше установленного объема или для иных случаев реализации (в том числе для иностранцев. - Прим.) - 450 тенге за литр.



Публичное обсуждение документа продлится до 18 августа 2022 года.



Как сообщил ранее министр энергетики Болат Акчулаков, в Казахстан в день заезжает порядка 4,5 тысячи единиц грузового транспорта, из которых порядка 70 процентов - это иностранный транспорт. Низкие цены на АЗС приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн.