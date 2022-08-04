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Сколько будет стоить дизтопливо для иностранцев в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:58
Сколько будет стоить дизтопливо для иностранцев в Казахстане
Иллюстративное фото
Опубликован проект приказа министра энергетики, с введением которого планируется дифференцировать цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта, передает Tengrinews.kz.

Цены на летнее и межсезонное дизельное топливо планируется установить в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай:

гражданам Республики Казахстан при предъявлении удостоверения личности, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки - 260 тенге за литр;
гражданам Казахстана при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Республике Казахстан, в объеме до 300 литров в сутки - 260 тенге за литр.

В городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау:

гражданам Республики Казахстан при предъявлении удостоверения личности, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки - 230 тенге за литр;
гражданам Казахстана при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Республике Казахстан, в объеме до 300 литров в сутки - 230 тенге за литр.

Свыше установленного объема или для иных случаев реализации (в том числе для иностранцев. - Прим.) - 450 тенге за литр.

Публичное обсуждение документа продлится до 18 августа 2022 года.

Как сообщил ранее министр энергетики Болат Акчулаков, в Казахстан в день заезжает порядка 4,5 тысячи единиц грузового транспорта, из которых порядка 70 процентов - это иностранный транспорт. Низкие цены на АЗС приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн.


Источник: tengrinews.kz
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