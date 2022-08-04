Министр поддержала предложение запретить плевки на улицах в Казахстане

Министр здравоохранения Ажар Гиният поддержала предложение запретить плевки на улицах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На брифинге СЦК министра спросили о запрете на плевки в общественных местах на законодательном уровне.
"В Европе такого нет, а у нас все остановки, общественные места оплеваны", - подчеркнули журналисты.
Глава Минздрава призналась, что инициативу запретить плевки законодательно поддерживает.
"Я за, я полностью поддерживаю запрет на плевки в общественных местах (...), это культура, это не гигиенично, это, думаю, плохой тон. И ваше предложение поддерживаю. Нам, наверное, всем вместе надо такую инициативу дать депутатам", - сказала она.
Журналист уточнила, будет ли министерство с соответствующим предложением выступать в новом политическом сезоне.
"Не знаю. Какой кодекс? В наш кодекс должны заходить? Подумаем над вашим предложением. После любых запретов будет наказание. Конечно, это надо с обществом обсудить", - заключила министр.
Напомним, в феврале водителя BMW, плевавшегося на дороге в Алматы, привлекли к ответственности.
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