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Министр поддержала предложение запретить плевки на улицах в Казахстане

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Министр поддержала предложение запретить плевки на улицах в Казахстане
Изображение с сайта mysafetylabels.com
Министр здравоохранения Ажар Гиният поддержала предложение запретить плевки на улицах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге СЦК министра спросили о запрете на плевки в общественных местах на законодательном уровне.

"В Европе такого нет, а у нас все остановки, общественные места оплеваны", - подчеркнули журналисты.

Глава Минздрава призналась, что инициативу запретить плевки законодательно поддерживает.

"Я за, я полностью поддерживаю запрет на плевки в общественных местах (...), это культура, это не гигиенично, это, думаю, плохой тон. И ваше предложение поддерживаю. Нам, наверное, всем вместе надо такую инициативу дать депутатам", - сказала она.

Журналист уточнила, будет ли министерство с соответствующим предложением выступать в новом политическом сезоне.

"Не знаю. Какой кодекс? В наш кодекс должны заходить? Подумаем над вашим предложением. После любых запретов будет наказание. Конечно, это надо с обществом обсудить", - заключила министр.

Напомним, в феврале водителя BMW, плевавшегося на дороге в Алматы, привлекли к ответственности.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Coffee (Посетители) Сегодня, 18:36
Закон на плевки? А сейчас это разве не относится к загрязнению общественных мест? Типа сейчас мусор бросать нельзя - штраф, а плеваться можно?

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
 

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