Министр поддержала предложение запретить плевки на улицах в Казахстане

Министр здравоохранения Ажар Гиният поддержала предложение запретить плевки на улицах, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На брифинге СЦК министра спросили о запрете на плевки в общественных местах на законодательном уровне.



"В Европе такого нет, а у нас все остановки, общественные места оплеваны", - подчеркнули журналисты.



Глава Минздрава призналась, что инициативу запретить плевки законодательно поддерживает.



"Я за, я полностью поддерживаю запрет на плевки в общественных местах (...), это культура, это не гигиенично, это, думаю, плохой тон. И ваше предложение поддерживаю. Нам, наверное, всем вместе надо такую инициативу дать депутатам", - сказала она.



Журналист уточнила, будет ли министерство с соответствующим предложением выступать в новом политическом сезоне.



"Не знаю. Какой кодекс? В наш кодекс должны заходить? Подумаем над вашим предложением. После любых запретов будет наказание. Конечно, это надо с обществом обсудить", - заключила министр.



Напомним, в феврале водителя BMW, плевавшегося на дороге в Алматы, привлекли к ответственности.