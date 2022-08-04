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Казахстан обсуждает с "Газпромом" условия газификации северных и восточных регионов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Казахстан обсуждает с "Газпромом" условия газификации северных и восточных регионов
Иллюстративное фото
Казахстан обсуждает с "Газпромом" условия газификации северных и восточных регионов. Соответствующее заявление в рамках правительственного брифинга с местными журналистами сделал министр по энергетике Болат Акчулаков. Чиновник объяснил, что национальная компания QazaqGaz ведет переговоры с российскими коллегами.

- Мы хотим приступить к этой работе сегодня. Соответственно, если мы это делаем сегодня, то наиболее оптимальный вариант - это подача газа с территории РФ.

По мнению профильного министра, российские газовые поставки представляют из себя для страны наиболее экономически целесообразный вариант. С Москвой уже проведены предварительные обсуждения соглашения на уровне Минэнерго. На текущий момент стороны отрабатывают технические условия. Казахстан полагает, что на первом этапе сделки будет организована поставка порядка 4 млрд кубометров газа с возможностью увеличения до 7-10 млрд кубометров.


Источник: piter.tv
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