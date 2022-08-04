Казахстан обсуждает с "Газпромом" условия газификации северных и восточных регионов. Соответствующее заявление в рамках правительственного брифинга с местными журналистами сделал министр по энергетике Болат Акчулаков. Чиновник объяснил, что национальная компания QazaqGaz ведет переговоры с российскими коллегами.



- Мы хотим приступить к этой работе сегодня. Соответственно, если мы это делаем сегодня, то наиболее оптимальный вариант - это подача газа с территории РФ.



По мнению профильного министра, российские газовые поставки представляют из себя для страны наиболее экономически целесообразный вариант. С Москвой уже проведены предварительные обсуждения соглашения на уровне Минэнерго. На текущий момент стороны отрабатывают технические условия. Казахстан полагает, что на первом этапе сделки будет организована поставка порядка 4 млрд кубометров газа с возможностью увеличения до 7-10 млрд кубометров.