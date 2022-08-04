До конца сентября 2022 года в Казахстане начнут блокировать подменные номера, которыми пользуются телефонные мошенники. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Tengrinews.kz.
"Сегодня с министром внутренних дел Маратом Ахметжановым обсуждали вопросы противодействия интернет-мошенничествам. К сожалению, случаи попыток мошенничества посредством Интернета и телефона растут", - написал министр на своей странице в Instagram.
По данным Мусина, в 2016 году в стране было зафиксировано 1000 случаев интернет-мошенничеств, в 2021 году - 21 тысяча.
"Мы разработали и уже реализуем схему взаимодействия операторов связи против несанкционированного трафика. На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками - это блокировка подменных номеров. До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых как правило звонят мошенники, будут заблокированы", - добавил глава МЦРИАП.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.