До конца сентября 2022 года в Казахстане начнут блокировать подменные номера, которыми пользуются телефонные мошенники. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Tengrinews.kz.



"Сегодня с министром внутренних дел Маратом Ахметжановым обсуждали вопросы противодействия интернет-мошенничествам. К сожалению, случаи попыток мошенничества посредством Интернета и телефона растут", - написал министр на своей странице в Instagram.



По данным Мусина, в 2016 году в стране было зафиксировано 1000 случаев интернет-мошенничеств, в 2021 году - 21 тысяча.



"Мы разработали и уже реализуем схему взаимодействия операторов связи против несанкционированного трафика. На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками - это блокировка подменных номеров. До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых как правило звонят мошенники, будут заблокированы", - добавил глава МЦРИАП.