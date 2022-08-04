Минобороны РК: Казахстанские бронемашины дороже и хуже зарубежных аналогов

Качество и цена "Арланов" и "Барысов" таковы, что Минобороны проще закупать военную технику за рубежом.



Министерство обороны Казахстана объяснило, почему рассматривает возможность закупать военную технику иностранного производства вместо отечественных бронемашин. В официальном комментарии ведомства говорится, что казахстанская техника уступает по характеристикам зарубежной, но при этом стоит дороже.



Ранее в одном из казахстанских СМИ появилась публикация, в которой представители ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" высказали ряд претензий к Минобороны и упрекнули министерство в том, что оно закупает импортные бронемашины вместо отечественных. В ведомстве решительно опровергли ряд заявлений промышленников и привели статистику, которая опровергает их доводы.



В Минобороны РК подчеркнули, что при закупке военной техники ведомство отдаёт приоритет казахстанским предприятиям. За годы независимости оборонная промышленность Казахстана добилась успехов в производстве кораблей, систем ПВО, бронетанковой техники. Но потребность страны в вооружении сравнительно невелика, поэтому производители бронемашин должны ориентироваться не на внутренний рынок, а на экспорт. Минобороны при закупках учитывает в первую очередь характеристики техники и соотношение "цена-качество". И по этой части казахстанские машины проигрывают конкуренцию.



"Ни министр обороны, ни какое-либо должностное лицо, только специально созданный коллегиальный орган, на основе оценок военных экспертов, учёных, боевого состава Вооружённых сил и характера возможных боевых действий определяют, какое вооружение и какую технику приобретать. Ни одна страна мира подробно не объясняет, почему приобретается то или иное вооружение, той или иной модели, типа и количества", – подчеркнули в Минобороны.



Тем не менее ведомство дало пояснения, почему при прочих равных условиях предпочитает закупать импортные аналоги, а не казахстанские бронемашины "Арлан" и "Барыс". Во-первых, соучредитель ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" – корпорация из ЮАР, и БКМ "Арлан" изначально была просто копией южноафриканского бронетранспортёра Marauder. Такие бронеавтомобили выпускались с расчётом на использование полицией, на вооружении армии ЮАР они не состоят и сейчас вообще сняты с производства. В Грузии и Иордании, где тоже собирались выпускать такие машины, от этой идеи в итоге отказались, а южноафриканский завод, где собирали Marauder, обанкротился. При этом Минобороны Казахстана, вопреки жалобам производителя, продолжает закупать бронемашины "Арлан".



"Военное ведомство Казахстана в одностороннем порядке поддержало производство ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг". С 2016 года приобретено 138 единиц БКМ "Арлан". В 2022 году поступят ещё 10 единиц с боевым модулем и 20 БКМ "Арлан" – в 2023 году. Таким образом, по итогам 2023 года общее количество достигнет 168 единиц", – говорится в комментарии ведомства.



Во-вторых, доводы промышленников о том, что их продукция якобы дешевле зарубежной, тоже оказались несостоятельными. Один "Арлан" стоит почти 425 млн тенге. Его аналог турецкого производства обошёлся бы в 345,6 млн тенге, французские и американские бронемашины тоже дешевле, а российский "Тигр" и вовсе стоит вдвое меньше (192 млн тенге). Между тем Минобороны эксплуатирует всего 17 турецких бронемашин "Кобра", хотя закупить их вместо более дорогих "Арланов" было бы выгоднее.



Казахстанский бронеавтомобиль "Барыс" тоже на поверку оказался хуже зарубежного аналога – турецкой бронемашины "Арма". "Барыс" пока существует только в качестве опытного образца, он тяжелее, обладает менее мощным двигателем и к тому же не может преодолевать водные преграды. Турецкая бронемашина лучше по всем параметрам. Это доказал эксперимент по эксплуатации обоих видов техники, который провели в 2021 году. Выяснилось, что у "Барыса" есть проблемы с ходовой частью, системой охлаждения двигателя и точностью боевого модуля. У турецкой "Армы" таких недоработок нет.





"Из-за ошибок, допущенных при конструировании системы подвески БКМ "Барыс", передние колёса обрываются, тормозные суппорты нагреваются, что снижает эффективность тормозной системы", – указали в министерстве.



Минобороны подчеркнуло, что готово к конструктивному сотрудничеству с отечественными оборонными предприятиями, но не потерпит бездоказательных обвинений со стороны частных компаний, которые пытаются свалить на государственное ведомство собственные ошибки.



"Производственные проблемы ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг", связанные с экономическими просчётами, маркетинговыми ошибками и кредитами в банках второго уровня, не являются предметом обсуждения с оборонным ведомством. Попытки манипулирования общественным мнением и оказания давления на Министерство обороны являются бесполезными и могут в самое ближайшее время иметь правовые последствия", – предупредили в Минобороны РК.