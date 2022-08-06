Семья получила послание от умершего сына через 33 года

Семья из американского штата Миссисипи получила послание в бутылке, которое их сын написал 33 года назад. Письмо случайно обнаружили водолазы и отыскали родных автора, чтобы передать его, передает Tengrinews.kz со ссылкой на USA Today.



Недавно рабочие верфи в Виксбурге во время обычной поездки по реке Язу обнаружили странную бутылку. Один из мужчин решил, что в ней обязательно должно быть послание, выловил емкость и не ошибся – в ней действительно находилось письмо.



Мужчины вскрыли бутылку и вытащили записку. Бумага местами испортилась и всю надпись расшифровать не получилось, но удалось разглядеть фамилию "Даль", "1989 год", "местонахождение Oxford MS", слова "пожалуйста", "спасибо" и "позвони". Все было написано детским почерком.



Рабочие решили отыскать автора письма. Они задержались на работе и обзвонили близлежащие школы округа в поисках ребенка, который мог отправить послание.



"Мы хранили каждую оторванную часть записки в надежном месте, даже прикрепили ее скотчем к столу, чтобы ее случайно не выбросил кто-то. И говорили об этом день и ночь, на работе и дома. Но только после того, как мы разместили фотографию записки на странице компании в Facebook, которая получила широкое распространение, тайна письма начала раскрываться", - рассказал Билли Митчелл, рабочий, который нашел послание в бутылке.



На связь с работниками верфи вышла семья Даль из Миссисипи. Оказалось, что это письмо в качестве школьного домашнего задания написал их сын Брайан в 1989 году. Тогда мальчику было 11 лет. С тех пор бутылка проплыла 320 километров и оказалась в реке Язу.



Родители Брайна проехали сотни километров, чтобы собственными глазами увидеть послание. Они рассказали, что их сын Брайн победил рак, но умер в результате несчастного случая в 29 лет.



"Он был победителем по жизни, так как умел дружить и устанавливать связь с людьми. И он продолжает налаживать связи между людьми даже после смерти", - сказал отец Эрик Даль.



Рабочие отвезли семью к месту, где впервые обнаружили бутылку.



"Он все еще с ними. Я думаю, для этого нужна была наша находка, чтобы дать его родителям, знать, что он присматривает за ними", - сказал Билли Митчелл.