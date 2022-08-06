Власти Финляндии планируют открыть комнаты для употребления наркотиков

Министр по делам семьи и базовых социальных услуг правительства Финляндии Аки Линден одобрил идею по созданию специальных охраняемых комнат для контролируемого потребления наркотиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на YLE.
В июле гражданская инициатива о создании комнат для контролируемого употребления наркотиков собрала необходимые 50 тысяч подписей и будет теперь передана на рассмотрение парламента.
Министр же намерен уже в этом месяце поручить рабочей группе изучить вопрос. В частности, следует выяснить, какие законодательные изменения нужны для открытия подобных комнат.
Авторы инициативы считают, что подобные комнаты позволили бы уменьшить количество смертей, вызванных передозировкой и отравлением.
Линден заявил, что такой эксперимент для начала можно было бы провести, например, в Хельсинки.
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