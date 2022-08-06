Генерал-майор Халыкулы умер в следственном изоляторе

Генерал-майор Жайлаубек Халыкулы умер в следственном изоляторе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС.



"Следственно-арестованный Халыкулы Ж. примерно в 7 утра был обнаружен постовым контролером. Дежурной сменой учреждения незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Несмотря на принимаемые меры, спасти подследственного не удалось. Прибывшей на место бригадой скорой помощи констатирована смерть в результате механической асфиксии.

На место происшествия прибыли следственно-опертивная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Составлена беседа с другими содержащимися лицами. Фактов противоправных действий в отношении него в результате проверки выявлено не было", - рассказали в ведомстве.



В настоящий момент сотрудниками областного Департамента назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.



Напомним, в мае стало известно, что генерал-майор полиции Жайлаубек Халықұлы, возглавлявший департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей в 2009-2016 годах, изобличен Агентством по противодействию коррупции.



Жайлаубек Халықұлы подозревался в получении путем обмана денежных средств и имущества за прекращение в отношении последнего уголовного дела.