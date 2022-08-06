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Малыш-батыр весом 5,8 килограмма родился в Нур-Султане

Просмотров:299 Опубликовано: Сегодня, 11:42
Малыш-батыр весом 5,8 килограмма родился в Нур-Султане
Фото: Instagram/mgb3.nursultan
Его рост при рождении – 63 см. Это третий ребенок в семье 30-летней казахстанки – маленького богатыря дома ждут сестра и брат, сообщает Zakon.kz.

В родильном отделении столичной многопрофильной больницы №3 родился малыш весом 5,8 килограмма.

Младенец, которого медперсонал ласково называет Исатай батыром, появился на свет 4 августа. Роды были естественные, на 39 неделе беременности.

- Было сложно. Но я благодарна врачам больницы. Столько специалистов было возле меня, поддерживали, контролировали ситуацию. И даже заведующие были рядом: и родильного отделения, и послеродового, рассказала мама новорожденного.

Женщина и ребенок чувствуют себя хорошо и в ближайшие дни будут выписаны домой.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 14:28
В большинстве случаев такие дети имеют родовые травмы, повреждения ЦНС, и как следствие всевозможные задержки развития. Дай Аллах малышу здоровья!
А, вообще, в Актау не редкость малыши с таким весом, самая частая причина такого- это сахарный диабет.
 
 

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