Малыш-батыр весом 5,8 килограмма родился в Нур-Султане

Его рост при рождении – 63 см. Это третий ребенок в семье 30-летней казахстанки – маленького богатыря дома ждут сестра и брат, сообщает Zakon.kz.
В родильном отделении столичной многопрофильной больницы №3 родился малыш весом 5,8 килограмма.
Младенец, которого медперсонал ласково называет Исатай батыром, появился на свет 4 августа. Роды были естественные, на 39 неделе беременности.
- Было сложно. Но я благодарна врачам больницы. Столько специалистов было возле меня, поддерживали, контролировали ситуацию. И даже заведующие были рядом: и родильного отделения, и послеродового, рассказала мама новорожденного.
Женщина и ребенок чувствуют себя хорошо и в ближайшие дни будут выписаны домой.
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