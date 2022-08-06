Малыш-батыр весом 5,8 килограмма родился в Нур-Султане

Его рост при рождении – 63 см. Это третий ребенок в семье 30-летней казахстанки – маленького богатыря дома ждут сестра и брат, сообщает Zakon.kz.



В родильном отделении столичной многопрофильной больницы №3 родился малыш весом 5,8 килограмма.



Младенец, которого медперсонал ласково называет Исатай батыром, появился на свет 4 августа. Роды были естественные, на 39 неделе беременности.



- Было сложно. Но я благодарна врачам больницы. Столько специалистов было возле меня, поддерживали, контролировали ситуацию. И даже заведующие были рядом: и родильного отделения, и послеродового, рассказала мама новорожденного.



Женщина и ребенок чувствуют себя хорошо и в ближайшие дни будут выписаны домой.