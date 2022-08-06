Сахарная лихорадка в Казахстане: в правительстве придумали способ исправить ситуацию

НУР-СУЛТАН, 6 авг – Sputnik. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), на которых объяснил непрекращающиеся проблемы с сахаром в стране.
"Когда распределялись квоты на беспошлинный ввоз сахара, их раздали множеству мелких поставщиков, которые не смогли своевременно выполнить эту работу. В этой связи мы наблюдали определенные проблемы с поставками. Поэтому квоты нужно распределять среди нескольких крупных оптовых поставщиков, которые завезут сахар по более низкой цене, чем это могут сделать мелкие компании", — сказал Алихан Смаилов.
Что касается регионов — максимальный рост цен на СЗПТ за месяц был допущен в Улытауской (на 1,5%), Карагандинской (1,4%) и Костанайской областях (1,3%).
"Мы видим, что субъекты торговли в регионах "балуются", пользуясь общей ситуацией, зарабатывают экстра доходы. Если акиматы не будут мониторить и контролировать это, в том числе по торговым наценкам на всех этапах реализации, то ситуация не изменится", — сказал Алихан Смаилов.
Напомним, в розничных магазинах цена за килограмм сахара доходит до 1 тыс. тенге.
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