«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 06 Августа
+32...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.98 KZT
  • €1 = 488.93 KZT
  • 1 RUB = 7.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сахарная лихорадка в Казахстане: в правительстве придумали способ исправить ситуацию

Просмотров:414 Опубликовано: Сегодня, 14:24
Сахарная лихорадка в Казахстане: в правительстве придумали способ исправить ситуацию
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 6 авг – Sputnik. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), на которых объяснил непрекращающиеся проблемы с сахаром в стране.

"Когда распределялись квоты на беспошлинный ввоз сахара, их раздали множеству мелких поставщиков, которые не смогли своевременно выполнить эту работу. В этой связи мы наблюдали определенные проблемы с поставками. Поэтому квоты нужно распределять среди нескольких крупных оптовых поставщиков, которые завезут сахар по более низкой цене, чем это могут сделать мелкие компании", — сказал Алихан Смаилов.

Что касается регионов — максимальный рост цен на СЗПТ за месяц был допущен в Улытауской (на 1,5%), Карагандинской (1,4%) и Костанайской областях (1,3%).

"Мы видим, что субъекты торговли в регионах "балуются", пользуясь общей ситуацией, зарабатывают экстра доходы. Если акиматы не будут мониторить и контролировать это, в том числе по торговым наценкам на всех этапах реализации, то ситуация не изменится", — сказал Алихан Смаилов.

Напомним, в розничных магазинах цена за килограмм сахара доходит до 1 тыс. тенге.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
OlegVak (Посетители) Сегодня, 17:07
Зачем нужно такое правительство, которое в мирное время не может обеспечить свой народ продуктами первой необходимости? Докотились, Премьер-министр жалуется, что субъекты торговли в регионах "балуются". Это позор!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Знакомый (Посетители) Сегодня, 16:37
Так получается вы сначала сделали, а потом подумали?Или сделали с целью? Это главный вопрос!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика