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«Разве это справедливо?»: казахстанские женщины собирают митинг

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 17:18
«Разве это справедливо?»: казахстанские женщины собирают митинг
Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Актобе чиновники одобрили проведение митинга за снижение пенсионного возраста женщин. Об этом сообщила жительница города Ольга Смирнова, передает Azattyq Rýhy.

Уточняется, что митинг пройдет 29 августа с 12 до 14 часов на площади перед зданием аппарата акима района Алматы.

«В 1996 году, когда в Казахстане впервые поднимали пенсионный возраст, он был увеличен на 3 года и для мужчин, и для женщин. И соответственно мужчины стали выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет.

Однако, в 2013 году (с отсрочкой до 2018 года) пенсионный возраст подняли на 5 лет ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН, тем самым нарушив наши Конституционные права.

Ведь в целом, мужчинам увеличили пенсионный возраст на 3 года, а женщинам на 8 лет.

Разве это равенство? Разве это справедливость? Ведь Конституция запрещает дискриминацию по полу, а здесь, явная дискриминация, явное неравенство», - считает Смирнова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По ее словам, движение женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет второй год ведет борьбу «за соблюдение конституционных прав женщин при повышении пенсионного возраста».

«Просим поддержать женщин Казахстана, матерей, бабушек, которые антинародным законом 2013 года были унижены и поставлены на колени.

Ведь их здоровье после 55 лет только ухудшается, рабочих мест для женщин старше 50 лет уже не найдёшь. Женщины, чтобы хоть как-то содержать себя, вынуждены браться за любую работу, в том числе и общественные работы по уборке территорий, находясь на улице по 8 часов летом при жаре +35, а зимой на морозе -30, при этом с гипертонией, диабетом и проблемами с щитовидкой, суставами и позвоночником.

Не будьте равнодушны к положению женщин в стране», - призывает автор.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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