Мужчина занимался дайвингом и нашел бриллиант стоимостью 100 тысяч долларов

Житель австралийского штата Квинсленд занимался дайвингом и обнаружил бриллиант на одном из рифов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DailyMail.
По словам мужчины, события произошли десять лет назад. Обнаружив драгоценность, австралиец поинтересовался у людей на борту лайнера, на котором он путешествовал, кому она может принадлежать. "Я сказал им, что нашел драгоценный камень, и добавил, что если он был утерян кем-то в этом круизе, то этот человек может войти в мою каюту, и если он сможет описать форму и размер находки, я отдам ему ее", - рассказал житель австралийского штата.
На драгоценность никто не претендовал, поэтому мужчина забрал ее себе, но отказался от продажи и теперь хранит в закрытом сейфе дома. По словам австралийца, бриллиант в 2,5 карата размером с его ноготь был оценен в 100 тысяч долларов.
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