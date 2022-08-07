Известного в Уральске бизнесмена убили на парковке

В Уральске убит известный в городе бизнесмен, владевший несколькими кафе и ресторанами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Трагедия произошла 6 августа около 20.00. По предварительной информации, 49-летнего мужчину несколько раз ударили ножом на парковке городского парка и стадиона имени П. Атояна. Он погиб до приезда скорой помощи.
В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Подозреваемый установлен, но еще не задержан.
"Сегодня около 20.00 перед входом на стадион был обнаружен труп бизнесмена со множественными проникающими ножевыми ранениями. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". Предполагаемые лица, которые совершили тяжкое преступление, установлены, точнее, одно лицо установлено. Проводятся мероприятия по установлению свидетеля и очевидцев преступления. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию подозреваемого", - рассказал начальник Абайского отдела полиции Самат Аисов.
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