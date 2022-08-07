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Индекс дастархана: названы наиболее быстро дорожающие продукты

Просмотров:90 Опубликовано: Сегодня, 10:57
Индекс дастархана: названы наиболее быстро дорожающие продукты
Фото: kapital.kz
Эксперты также рассчитали Индекс, ориентируясь на средний размер пенсии

Команда Jusan Analytics продолжает отслеживать Индекс Дастархана, разработанный с целью оценить уровень личной инфляции и покупательской способности жителей Нур-Султана и Алматы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на forbes.kz.

По результатам июля Индекс для жителя столицы составил 196 порций и 141 порцию для жителя Алматы. Значение Индекса за месяц снизилось на 3.0% и 11.3%, а с начала наблюдений (по сравнению с маем 2022 года) – на 10.2% и 14.3% соответственно.

Эксперты также рассчитали Индекс, ориентируясь и на средний размер пенсионных выплат с учетом базовой пенсионной выплаты (по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК). Так, Индекс Дастархана для получателей выплат составил:

- в Нур-Султане – 63 порции (снижение за месяц – 3.0%, с начала периода наблюдений рост на 0.6%),
- в Алматы – 51 порцию (снижение за месяц – 11.0%, с начала периода наблюдений – 3.7%).

На взгляд аналитиков, такой подход делает Индекс максимально полезным не только экономически активному населению, но и для получателей пенсионных выплат.

Индекс, рассчитываемый к размеру средней пенсии, не показал существенного изменения в июле по сравнению с маем 2022 года благодаря росту размера средней пенсии в Казахстане на 11.7% за месяц до 117 469 тенге (данные по состоянию на 1 июля.) При этом в расчетах Индекса размер средней заработной платы по Нур-Султану и Алматы используется по состоянию на 1 квартал 2022 года, так как новые данные на сайте Бюро национальной статистики (БНС) еще не появились.

В целом, снижение Индекса в первую очередь связано с удорожанием стоимости продуктовой корзины.

По итогам июля стоимость продуктовой корзины по Нур-Султану составила 1 863 тенге (рост за месяц на 3.1%, по сравнению с маем 2022 года на 11.0%).

Удорожание продуктовой корзины в июле по сравнению с июнем объясняется ростом цен на масла (+39.9%) и овощи (+14.7%), несмотря на ожидаемое сезонное снижение цен. В сравнении с маем 2022 года наблюдается рост цен на мясо (+12.9%), масла (+44.0%) и муку с крупами (+10.9%). При этом цены на овощи в сравнении с маем показали значительное снижение (-6.3%).

По Алматы стоимость продуктовой корзины составила 2 308 тенге, что на 23.9% выше ее стоимости в столице. За июль стоимость продуктовой корзины в Алматы выросла на 12.3%, с начала периода наблюдений на 16.0%.

Удорожание продуктовой корзины за месяц связано с ростом цен на все продуктовые группы, за исключением цен на яйца и овощи. Наибольший рост показали цены на мясо (+16.3%), масла (+15.6%) и муку с крупами (+2.9%). Цены на овощи за этот период снизились (-7.1%). Стоимость яиц за счет мер правительства по регулированию цен на них не изменилась (субсидирование цен птицефабрикам яичного направления). В сравнении с маем 2022 года значительно стали дороже мясо (+20.7%), масла (+14.6%), мука с крупами (+11.7%) и сахар (+4.7%). При этом овощи демонстрируют сезонное снижение цен (-3.6%).

При сравнении цен по данным Jusan big-data и официальной статистики БНС, первые в июле 2022 года значительно выросли, чем вторые. Так, месячный уровень личной инфляции по Нур-Султану составил 4.3% (по данным БНС – 0.9%), по Алматы – 5.7% (0.7%).


Источник: azattyq-ruhy.kz
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