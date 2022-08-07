Каких собак не стоит заводить в квартире

Некоторым породам собак может быть неудобно жить в квартире не только из-за их размеров, но и потому, что псы могут быть слишком активны или сложны в содержании, сообщает Zakon.kz.



Речь идет о таких породах, как лайка, аляскинский маламут, кавказская овчарка, мастиф и акита-ину. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает РИА Новости.



- Даже если очень хочется завести такую собаку в квартире-студии, нужно хорошо обдумать это решение. Собаковод должен понимать, что некоторые собаки просто не созданы для постоянного лежания на диване, животное будет страдать. Это не доставит радости ни владельцу, ни собаке, - рассказал Владимир Голубев.



Он уточнил, что его советы о породах собак, которых лучше не содержать в квартире, достаточно условны: многое зависит от хозяина, уклада жизни и ухода за питомцем.



Некоторые хозяева в частных домах держат своих собак в вольере на улице, и животные даже не выходят во двор на прогулки, а среди жильцов квартир есть те, кто ежедневно дает питомцу достаточную порцию физических нагрузок.



Лайки



Одной из пород, неподходящих для жизни в квартире, кинолог назвал лаек. Это идеальные охотники, внешне напоминающие волка, у них сильно развиты породные инстинкты, что делает их бесстрашными и выносливыми животными с отличным обонянием и выдержкой.



Лайки достаточно упрямы и нуждаются в большой двигательной активности с определенной целью — поиска добычи. Если хозяин не готов к ежедневным длительным прогулкам, лучше не заводить такого питомца в квартире.



Аляскинский маламут



Крупный и своенравный пес аляскинский маламут, по его словам, был бы идеальным жителем частного дома с большой территорией.



На севере эти собаки используются как ездовые, им нужен большой двор для активных игр и бега. Любовь к работе у них в крови, поэтому только внимание хозяина и постоянная возможность активно проводить время с псом сделают такую собаку счастливой.



Сибирские хаски



Говоря о сибирских хаски, он указал, что эти собаки давно завоевали сердца многих людей, и теперь никого не удивляет, когда их заводят в квартирах. Но важно помнить, что в квартире они могут жить только при соблюдении ряда условий: питомцам нужны ежедневные активные и долгие прогулки, не менее трех раз в день.



- Если собака не будет выплескивать свою энергию, оставшись одна дома, она может разрушить вам квартиру. Более того, это собаки с отличными рабочими качествами. Если не уделять должное внимание активным тренировкам, помимо погромов в доме собака может обзавестись целым букетом дурных привычек, - рассказал Владимир Голубев.



Среднеазиатские и кавказские овчарки



Они также могут без должного воспитания доставить много неудобств хозяевам. Такой крупной собаке некомфортно в тесном пространстве. А на узкой кухне может и вовсе не хватить места, чтобы развернуться всем членам семьи и собаке.



Тибетский мастиф



Не лучшим выбором для квартиры Голубев назвал и тибетского мастифа. Это отличные сторожа, которые большую часть дня будут спать, а бодрствовать — в сумерках.



В силу своих породных инстинктов собака может громко лаять, особенно ночью, если услышит подозрительный шум, что может привести к недовольству соседей. Кроме того, таким крупным собакам будет тесно даже в квартире среднего размера.



Акита-ину



Эту порода собак кинолог назвал независимыми и своенравными, нуждающимися в длительных прогулках для реализации энергии. Ежедневные дрессировки должны включать активные физические нагрузки.



Эти собаки не любят замкнутое пространство, а в теплой квартире у них, возможно, будет постоянная линька из-за теплого и сухого воздуха.



Сенбернар



Тех, кто собирается завести в квартире сенбернара, эксперт предупредил, что питомцу нужно будет организовать просторное и комфортное пространство.



Сенбернарам из-за их внушительных размеров может быть некомфортно в квартире, в остальном же это очень добрые и общительные животные, известные как спасатели. Они любят людей и нуждаются в их обществе.