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"Лечить бессмысленно" : новорожденный скончался в Павлодаре

Просмотров:401 Опубликовано: Сегодня, 15:13
"Лечить бессмысленно" : новорожденный скончался в Павлодаре
Иллюстративное фото: Tengrinews.kz
Младенец, родители которого жаловались, что медики не хотят его лечить, скончался в Павлодарской областной детской больнице. Как рассказал отец ребенка, его состояние ухудшилось после операции по установке трахеостомы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам отца младенца Василия Алавацкого, о смерти ребенка семье сообщили ночью 5 августа.

"Сыну сделали операцию по установке трахеостомы, после нее он перестал двигаться, лежал с закатившимися глазами. Нам говорили, что он находится в коматозном состоянии, но не признавали, что это из-за операции, объясняли тем, что он лежит под аппаратом", - рассказал отец ребенка.
Родители малыша уверены, что врачи могли спасти их сына.

"Мы за свой счет сделали полноэкзомное секвенирование ДНК в Москве,
анализ стоил больше полмиллиона, но медики о нем молчали, не говорили, что его надо сделать. Мы случайно об этом узнали. Результаты будут через месяц. Почти три месяца сыну не могли установить точный диагноз. Его так и не поставили. Нам открыто заявляли, что его бессмысленно лечить. Сейчас нашего сыночка не вернуть, но мы будем требовать наказания виновных", - сказал Алавацкий.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области информацию о смерти малыша подтвердили. "Да, ребенок умер. Будет проводиться вскрытие, которое установит причину смерти", - сообщили в ведомстве.

Напомним, родители недоношенного малыша пожаловались на павлодарских медиков после того, как неделю не могли узнать от врачей о состоянии сына. Они заявляли, что медики не хотят его лечить. В Управлении здравоохранения Павлодарской области отвечали, что лечение в областной детской больнице ребенок получает в полном объеме. После жалобы в СМИ, отца и мать пустили к сыну. Однако к этому моменту малыш уже находился в тяжелом состоянии.


Источник: Tengrinews.kz
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