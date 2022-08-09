Какие нововведения ожидают школьников в предстоящем учебному году

В школах с казахским языком обучения русский язык дети начнут изучать во втором классе, а английский в третьем.



Об изменениях на 2022-2023 учебный год рассказали в Министерстве образования и науки РК. В школьной программе появились новые предметы, а некоторые предметы из программы убрали. Также изменился подход к изучению языков.



Теперь в школах с казахским языком обучения русский язык дети начнут изучать во втором классе, а английский в третьем.



Предмет "Художественный труд" поделят на два разных предмета, а уроки "Самопознания" уберут совсем. Как и ожидалось, в программу обучения также ввели предмет "Глобальная компетенция".



Как именно изменится программа обучения в предстоящим учебном году:



В школах с казахским языком обучения в 1 классе изучается "Әліппе/Ана тілі", в школах с русским языком обучения – "Казахский язык" и "Букварь/Обучение грамоте".

В первых классах с казахским языком обучения не изучается "Русский язык" и "Английский язык". В классах с неказахским языком обучения не изучается "Английский язык".

В 1 классе предмет "Художественный труд" делится на предметы "Изобразительное искусство" и "Трудовое обучение".

В 5-11 классах в вариативный компонент вводится обязательный курс "Глобальные компетенции". Предмет "Самопознание" убрали из всех программ обучения в Казахстане.

Включены рекомендации по использованию часов вариативного компонента (выбор тематической направленность по интересам школьников), рекомендации по реализации инклюзивного образования, организации внеклассной работы.



Внедрять языки в программу обучения будут поэтапно. В школах с казахским языком обучения первый (родной) язык изучается с 1-го класса. Как объясняют в МОН, это должно поспособствовать формирование навыков чтения и письма на родном языке и заложить фундамент для успешного овладения вторым и иностранным языками.



"Русский язык будет изучаться уже со 2 класса, когда у учащегося заложена база знаний о родном (первом) языке. Изучение английского языка начнётся в 3 классе, так как это соответствует возрастным особенностям учащихся и позволит избежать трудностей в восприятии графики этих языков", – сообщили в МОН.



Также в ведомстве подробно объяснили, что конкретно из себя представляет два новых предмета "Изобразительное искусство" и "Трудовое обучение", что пришли на замену "Художественному труду".

"В программу обучения "Изобразительного искусство включили изучение художественной грамоты, видов искусств, окружающего мира и творчества в целом. "Трудовое обучение" поможет научиться школьникам работать с природными материалами, бумагой, картоном, изучить техническое моделирование и конструирование, а также обучиться самообслуживанию", – сообщили в ведомстве.

