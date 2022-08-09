Комитет нацбезопасности раскрыл личность подозреваемого в покушении на Токаева

Комитет национальной безопасности Казахстана раскрыл личность задержанного по подозрению в покушении на президента Касым-Жомарта Токаева.

"Сообщаем, что КНБ проводится расследование уголовного дела в отношении Атыгаева Аяна по признакам преступлений, предусмотренных статьей 24 части 1 и статьей 255 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан", – говорится в ответе на официальный запрос портала Экспресс К.



Статья 24 часть 1 - это приготовление к преступлению.



Статья 255 часть 4 — это посягательство на жизнь человека, совершенное в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами РК, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений, а равно посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в тех же целях, а также в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства Казахстана или без такового, с конфискацией имущества.

Как отметили в ведомстве, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежат.

Напомним, контрразведка задержала агента иностранной разведки – гражданина Казахстана, планировавшего покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ряд высокопоставленных государственных служащих.

По данным Комитета нацбезопасности, подозреваемый также планировал совершить террористические акты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.



Напомним, что задержание произошло в Нур-Султане 25 марта, сообщила пресс-служба КНБ.



В результате обыска у него изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег.



Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.



"Кроме того, агентом "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", – отмечается в сообщении КНБ.



В ходе предварительного следствия гражданин Казахстана признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства.