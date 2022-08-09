Легендарный футбольный клуб "Елимай" возрождают в Семее

В Семее хотят возродить легендарный футбольный клуб "Елимай", передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в акимате Абайской области.



"В 1913 году именно в Семее состоялся первый футбольный матч. Это – родина казахстанского футбола и он должен здесь быть. Могу с уверенностью сказать, что люди этого ждут, хотят этого. Мы со своей стороны поддержим это начинание. Мы помним 1995 год, когда "Елимай" играл на крупном турнире. Думаю, что все впереди. Многое изменилось, впереди много работы, но мы можем добиться больших успехов, - сказал аким области Абай Нурлан Уранхаев.



В Семее состоялась пресс-конференция, посвящённая презентации возрождённого футбольного "Елимай". Легендарный клуб, который блистал в 90-е годы, снова готов вернуться на казахстанские стадионы, сообщили в акимате.



"Мы должны поднимать семейский футбол все вместе, поэтому создается общественный фонд для всех, кому небезразлична судьба игры номер один. Пока создан общественный фонд, клуб сможет участвовать в первенстве только в будущем году. К этому времени уже должен быть создан штат клуба, несколько кандидатур на пост главного тренера. Будет составлен рабочий план, список игроков, который будут в ФК "Елимай". Ставка будет сделана на местных футболистов, - отметил известный казахстанский футболист Самат Смаков.



Известно, что свой первый сезон футбольный клуб начнет со второй лиги. Примерно через три года, футболисты Семея будут играть с лучшими командами казахстанской Премьер-лиги. Учредителями ФК стали Серик Байгалиев и Самат Смаков.



"На нынешний год планы – сертификация клуба в казахстанской федерации футбола и в профессиональной футбольной лиге Казахстана", - сообщил исполнительный директор клуба Толеухан Кульдиков.



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