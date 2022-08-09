Поиски 5-летней Мадины: на полях оставляют еду с воздушными шарами

Продукты питания и воду с привязанными к ним воздушными шарами будут оставлять на полях для поисков пропавшей пятилетней Мадины Ерланкызы. Такое решение было принято во время очередного заседания оперативного штаба с участием первого заместителя акима Костанайской области Гауеза Нурмухамбетова, передает Tengrinews.kz.
Поиски пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области продолжаются несколько дней. По данным Департамента полиции Костанайской области, на 16.00 зона поиска идет в четырех направлениях: поселок Жамбыл - река Тобол, поселок Алтын дала, город Костанай, поселок Самир.
"На заседании штаба решено оставлять на полях продукты питания и воду, привязав к ним воздушные шары. Это будет сигнальным вариантом для поисковиков. На каждом поле выставлены наблюдатели, которые будут следить за этим процессом. Продолжается наблюдение и с воздуха. После шести вечера над полями будут планировать дельтапланы - инструкторы рудненского дельтаклуба, которые пришли на помощь в поисках ребенка", - сообщили в пресс-службе ДП области.
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала Мадины Ерланкызы 2017 года рождения. Около пяти утра девочка ушла из дома в поселке Жамбыл и до сих пор не вернулась. Согласно ориентировке, ребенок был одет в одни трусики. Особые приметы: не разговаривает.
Мама девочки рассказала полиции, что ребенок был под присмотром своих старших сестер 18 и 13 лет. Проснувшись утром, они не обнаружили дома младшей сестры. Девочка выбралась через окно.
В ходе поисков в сети появилось видео, где девочка бегает по улице раздетая. Как выяснилось, это видео рано утром сняли местные жители в день пропажи ребенка.
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Чуть позже появилась информация, что ребенка видели на кукурузном поле. Всю ночь волонтеры и полицейские с тепловизором прочесывали поле. Пока безрезультатно.
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