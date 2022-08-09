Министр заявил о звонках от его имени с предложением повысить в должности за деньги

Глава МИИР Каирбек Ускенбаев заявил о том, неизвестные звонят от его имени подчиненным министра и предлагают за деньги купить повышение по службе, передает Tengrinews.kz.



"Ко мне обратились коллеги и рассказали о том, что поступают звонки якобы от моего имени. В ходе разговора им предлагали повышение по карьерной лестнице, а в случае отказа и непредоставления определенной суммы денег, грозились увольнением. Кроме того, мошенники просили ответить на поступившее предложение оперативно, ибо, по их словам, процедура согласования на ту или иную руководящую должность занимает достаточное количество времени", - рассказал глава МИИР в своем Telegram-канале.



Каирбек Ускенбаев призвал коллег быть бдительными и не поддаваться на пустые провокации.



"Хочу также отметить, что назначение на руководящую должность осуществляется на основе конкурса, а также по согласованию с уполномоченными органами, а не по звонку. Если Вы столкнетесь с подобной ситуацией, можете отправить мне в дайрект личное сообщение либо обратиться к пресс-секретарю Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК", - написал Ускенбаев.