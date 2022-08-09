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Сильный смог неизвестного происхождения окутал Атырау

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:13
Сильный смог неизвестного происхождения окутал Атырау
Фото с сайта azh.kz
В нескольких районах Атырау взяли пробы воздуха, чтобы установить источник окутавшего город сильного смога, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Azh.kz.

Специалисты оказались не готовы сразу ответить на вопрос о причинах появления дымки.

"Сегодня, 9 августа 2022 года, в связи с появлением пылевидного тумана в городе Атырау специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии проводят отбор проб атмосферного воздуха", – прокомментировали в ведомстве.

Отбор проб воздуха был проведен в районе Пропарки, Химпоселка, на очистных сооружениях в правой части города. Горожане выдвигают версию, что причиной смога является горение камыша в резервате.

Другую версию - выброс газа с атырауского нефтеперерабатывающего завода - опровергла администрация АНПЗ.

"Сегодня, 9 августа 2022 года, в социальной сети Meta (Facebook) появился пост следующего содержания: "Пожалуйста, позвоните домой и закройте все окна, посоветуйте всей семье оставаться дома. Прямо сейчас на атырауском НПЗ выделяется облако газа, будем надеяться, что ветер поднимется и разгонит его! Если у вас есть какие-либо симптомы, такие как головная боль, зуд в глазах/коже, затрудненное дыхание, сообщите об этом или отправляйтесь домой или в Clinique. Вскоре мы получим инструкции от руководства".

ТОО АНПЗ сообщает, что завод работает в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций и тем более выбросов в атмосферу не зафиксировано. Кроме того, сегодняшнее направление ветра – северо-восточное, то есть ветер дует от Атырау, что никак не может повлиять на состояние воздуха в городе.

Следовательно, производственный процесс на АНПЗ не может являться причиной смога в городе Атырау 9 августа 2022 года", - говорится в заявлении.


Источник: tengrinews.kz
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