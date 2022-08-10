На Кашагане возобновили работы

2 августа датчики показали утечку газа на 12 трубах, идущих к шламоуловителю на заводе Карабатан. На одной из труб произошло растрескивание, сообщает Zakon.kz.



На месторождении Кашаган постепенно возобновляется производство (в ночь с 9 на 10 августа).



Ожидается, что работы будут сопровождаться ограниченным сжиганием газа на морском и наземном комплексах в рамках разрешений.



Сообщается, что сжигание газа является стандартным процессом в ходе возобновления таких сложных производственных операций, к которым относится разработка месторождения Кашаган, и будет проводиться в прерывистом режиме в течение ограниченного количества времени.